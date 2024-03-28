28 Mart 2024 03:53 - Güncelleme : 28 Mart 2024 03:53
Messi'den sevenlerini tedirgin eden emeklilik açıklaması!
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Messi'den emeklilik açıklaması geldi. Kariyerine Amerika Ligi olan MLS'te devam eden Messi'den çarpıcı ifadeler geldi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Futbolculuk hayatına Inter Miami'de devam eden Lionel Messi'den emeklilik açıklaması geldi.
'YAŞIMI DÜŞÜNMEDEN AYRILACAĞIM'
36 yaşındaki Arjantinli yıldız, "Artık performans gösteremediğimi, keyif almadığımı ya da arkadaşlarıma yardım edemediğimi hissettiğim an bırakacağımı biliyorum. Kendimi çok iyi eleştiririm, ne zaman iyi oynadığımı, ne zaman kötü oynadığımı bilirim. O adımı atma zamanının geldiğini hissettiğimde, yaşımı düşünmeden atacağım." dedi.
Kaynak: TGRT Haber