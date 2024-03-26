Bayraktar TB3 bir kez daha başardı! 25. uçuş görüntüleri yayınlandı 

26 Mart 2024 23:08 - Güncelleme : 26 Mart 2024 23:10

Yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen silahlı insansız hava araçları (SİHA), dünya çapında çeşitli çatışma bölgelerinde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

Özellikle katlanabilir kanatları sayesinde TCG Anadolu gibi kısa pistlerden havalanıp inebilecek kapasitede olan TB3 SİHA'nın, yeni bir testi daha başarıyla geçtiği bildirildi.

BİR TEST DAHA BAŞARIYLA GEÇİLDİ

İlk uçuşunu 27 Ekim tarihinde yaptıktan sonra art arda performans testlerinden geçen Bayraktar TB3 SİHA, 20'nci Sistem Tanımlama Performans Testi'ni de başarıyla geçti. Bayraktar TB3'ün toplam uçuş saati ise 196 saate ulaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türk Havacılığının Altın Çağı Bayraktar TB3 25. Test Uçuşu" dedi.

Bayraktar uçuş anına ilişkin görüntüleri de paylaştı.