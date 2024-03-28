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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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28 Mart 2024 09:50 - Güncelleme : 28 Mart 2024 09:55

Galaksimizdeki kara deliğin en net görüntüsü!

Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan süper kütleli kara deliğin en net görüntüsü paylaşıldı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
Galaksimizdeki kara deliğin en net görüntüsü!

Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan süper kütleli kara delik Sagittarius A*'nın net fotoğrafını paylaştı. Space.com internet sitesinin haberine göre, EHT, kara deliğin net fotoğraflarını yayınladı.

Bilim insanlarının, Mayıs 2022'de ilk kez görselini elde ettiği Sagittarius A*, Samanyolu'nun merkezinde yer alıyor. Astronomlar, süper kütleli bu kara deliğin polarize ışıkta görüntülenen ilk görselini elde etti.

Galaksimizdeki kara deliğin en net görüntüsü yayınlandı - Resim : 1

MANYETİK ALANLAR DA GÖZLEMLENEBİLİYOR

Görsel sayesinde kara deliğin etrafındaki manyetik alanlar da gözlemlenebiliyor. İlk kara delik görseli 2019'da yayınlanmıştı

Kara deliğin ilk görseli, 2019'da EHT tarafından yayınlanmıştı. Bu kara delik, Dünya'ya 55 milyon ışık yılı uzakta olan M87 galaksisinin merkezinde bulunuyor. Görseli elde edilen ve Güneş'ten 6,5 milyar kat daha ağır olan kara delik, Samanyolu Galaksisi'ne 54,8 milyon ışık yılı uzaktaki M87 Galaksisi'nde bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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