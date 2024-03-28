PlayStation Plus Nisan 2024 ücretsiz oyunları açıklandı
Sony, PlayStation Plus Nisan 2024 oyunlarını duyurdu. Birbirinden dikkat çeken yapıma yer verilen PS Plus Nisan 2024 oyun kataloğunda bu ay 3 oyun yer alacak. İşte PS Plus Nisan 2024 oyunları...
Sony, internet sitesinden yaptığı duyuru ile PlayStation Plus Şubat 2024 oyun kataloğunu paylaştı. Geçtiğimiz ay PS Plus Essential, Extra ve Deluxe abonelerine Destiny 2: The Witch Queen, Sifu, EA Sports F1 23 gibi birbirinden farklı oyunlar verilmişti.
Sony, şubat ayının ilk yarısında (1-15 Nisan) PlayStation Plus hizmetine Immortals of Aveum, Minecraft Legends ve Skul: The Hero Slayer olmak üzere toplamda üç oyun ekleyeceğini açıkladı. Listedeki isimler hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sahiplerine sunulacak.
PLAYSTATİON PLUS NİSAN 2024 OYUNLARI
Standart fiyatı 1,400 TL olan Immortals of Aveum, PS5 kullanıcılarına sunulacakken 1000 liraya satılan Minecraft Legends PS4/PS5 platformlarında oynanabiliyor olacak. Normalde 429 TL'ye satılan Skul: The Hero Layer de PS4 sahiplerine sunulacak.
Üç oyunun tamamına PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe aboneleri 2 Nisan'dan itibaren erişebilecek.
- Immortals of Aveum - Platform: PS5
- Minecraft Legends - Platform: PS4/PS5
- Skul: The Hero Layer - Platform: PS4
PLAYSTATİON PLUS'TAN KALDIRILACAK OYUNLAR
Ayrıca 1 Nisan 2024 tarihinde PS Plus'tan kaldırılacak oyunlar da şu şekilde:
- F1 23
- Sifu
- Hello Neighbor 2
- Destiny 2: Witch Queen
PS PLUS TÜRKİYE FİYATLARI
Öte yandan PlayStation Plus'ın kaç TL olduğunu merak edenler için fiyat listesi şöyle:
- PlayStation Plus Essential: Aylık 175 TL, 3 Aylık 440 TL, Yıllık 1,400 TL
- PlayStation Plus Extra: Aylık 260 TL, 3 Aylık 720 TL, Yıllık 2,340 TL
- PlayStation Plus Deluxe: Aylık 305 TL, 3 Aylık 830 TL, Yıllık 2,740 TL