PlayStation Plus Nisan 2024 ücretsiz oyunları açıklandı

28 Mart 2024 09:36 - Güncelleme : 28 Mart 2024 09:37

Sony, internet sitesinden yaptığı duyuru ile PlayStation Plus Şubat 2024 oyun kataloğunu paylaştı. Geçtiğimiz ay PS Plus Essential, Extra ve Deluxe abonelerine Destiny 2: The Witch Queen, Sifu, EA Sports F1 23 gibi birbirinden farklı oyunlar verilmişti.

Sony, şubat ayının ilk yarısında (1-15 Nisan) PlayStation Plus hizmetine Immortals of Aveum, Minecraft Legends ve Skul: The Hero Slayer olmak üzere toplamda üç oyun ekleyeceğini açıkladı. Listedeki isimler hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sahiplerine sunulacak.

PLAYSTATİON PLUS NİSAN 2024 OYUNLARI

Standart fiyatı 1,400 TL olan Immortals of Aveum, PS5 kullanıcılarına sunulacakken 1000 liraya satılan Minecraft Legends PS4/PS5 platformlarında oynanabiliyor olacak. Normalde 429 TL'ye satılan Skul: The Hero Layer de PS4 sahiplerine sunulacak.

Üç oyunun tamamına PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe aboneleri 2 Nisan'dan itibaren erişebilecek.

Immortals of Aveum - Platform: PS5

Minecraft Legends - Platform: PS4/PS5

Skul: The Hero Layer - Platform: PS4

PLAYSTATİON PLUS'TAN KALDIRILACAK OYUNLAR

Ayrıca 1 Nisan 2024 tarihinde PS Plus'tan kaldırılacak oyunlar da şu şekilde:

F1 23

Sifu

Hello Neighbor 2

Destiny 2: Witch Queen

PS PLUS TÜRKİYE FİYATLARI

Öte yandan PlayStation Plus'ın kaç TL olduğunu merak edenler için fiyat listesi şöyle: