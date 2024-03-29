Grok'un IQ'su yükseldi: Elon Musk yeni yapay zeka modelini duyurdu

29 Mart 2024 14:47 - Güncelleme : 29 Mart 2024 14:47

Elon Musk, bugün X'te yayınlanan bir gönderide, yapay zeka girişimi xAI'nin en yeni Grok-1.5 sohbet robotunun önümüzdeki hafta sosyal medya platformu X'te erişilebilir olacağını söyledi.

Ayrıca Grok'un bir sonraki versiyonu hakkında da bilgi veren Musk, "Grok 2 modelinin tüm ölçümlerde mevcut yapay zekayı aşmalıdır. Şu anda eğitimde" ifadesini kullandı.

xAI perşembe günü yaptığı açıklamada, sohbet robotu Grok'un geliştirilmiş versiyonu olan Grok-1.5'in önümüzdeki günlerde X'teki ilk test uzmanlarına ve mevcut Grok kullanıcılarına sunulacağını açıkladı.

Bu ayın başlarında Musk, Microsoft'un desteklediği OpenAI'ye kar amaçlı bir model lehine orijinal misyonunu terk ettiği iddiasıyla dava açmasından birkaç gün sonra xAI'nin Grok'u açık kaynak olarak kullanacağını söyledi.

Yapay zeka sektöründe OpenAI ve Google'a karşı rekabet etmek isteyen Musk, xAI'yi geçtiğimiz yıl kurmuştu.

GROK 1.5 İLE GELEN YENİLİKLER

Önceki sürüme göre 16 kat daha yüksek olan 128 bin token işleme kapasitesine sahip Grok 1.5, bu sayede 16 kat daha yüksek kısa süreli bellek sunabilecek ve bunun sonucunda önemli ölçüde daha uzun belgeleri işleyebiliyor olacak.

Grok ve GPT gibi büyük dil modellerinde (LLM'ler) "token" dediğimiz şeyler, işlenebilen en küçük veri birimlerini temsil eder. Bir yapay zeka modelinin desteklediği token sayısı arttıkça işleyebileceği veri de artar ve model çok daha karmaşık sorulara cevap verebilir hale gelir.

TESTLERDE YÜKSEK PUAN ALDI

xAI'ye göre Grok-1.5 kodlama ve matematikle ilgili görevlerde önceki sürüme göre daha başarılı. Bir fikir vermek için Musk'un yapay zeka girişimi, yeni modelle test ettikleri bazı kıyaslama sonuçlarını paylaştı:

"Testlerimizde Grok-1.5, ilkokuldan liseye kadar geniş bir yelpazedeki rekabet problemlerini kapsayan iki matematik kıyaslaması olan MATH değerlendirmesinde yüzde 50,6 ve GSM8K değerlendirmesinde de yüzde 90 puan elde etti. Ayrıca kod oluşturma ve problem çözme yeteneklerini değerlendiren HumanEval testinde de yüzde 74,1 puan aldı."

Grok şu anda X Premium+ aboneleriyle sınırlı. Şirket, erken test edenlerin ve mevcut Grok kullanıcılarının veya X Premium+ abonelerinin bu fırsatı 'yakında' elde edeceğini belirtiyor. Yavaş yavaş daha geniş bir kitleye sunulması bekleniyor.