Hidrojen yakıtlı tren, katettiği mesafeyle dünya rekoru kırdı

28 Mart 2024 10:36 - Güncelleme : 28 Mart 2024 10:36

İsviçre merkezli demiryolu aracı üreticisi Stadler Rail'in geliştirdiği hidrojen yakıtlı yolcu treni, dünya rekoruna imza attı. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren tren, tek bir hidrojen deposuyla neredeyse iki gün boyunca kesintisiz yolculuk yaparak şaşırtıcı bir mesafe katetti.

"Flirt H2" isimli tren, yaklaşık 2.803 km yol katederek "Yeniden Dolum veya Şarj Yapmadan Hidrojenle Çalışan Bir Yolcu Treni Tarafından Kat Edilen En Uzun Mesafe" rekorunu elde etti. Bu başarı, sadece temiz bir çevre için değil, aynı zamanda uzun mesafeli yolculukların sürdürülebilirliği açısından da büyük bir adımı temsil ediyor.

SAATTE 127 KM/S HIZ YAPABİLİYOR

Bu yenilikçi trenin teknik özellikleri de dikkat çekici. İki motorlu uç vagonu arasında bulunan hidrojen tankı ve yakıt hücreleri, elektrikli sürüşü besleyen bir pil ile entegre şekilde çalışıyor. Bu sayede, sıfır emisyonlu ve sessiz bir şekilde uzun mesafeli seyahatler mümkün hale geliyor.

Ayrıca saatte 127 km/s hızla çalışabilmesi de trenin önemli özellikleri arasında bulunuyor.

Stadler Rail'in CEO'su Dr. Ansgar Brockmeyer, "Bu dünya rekoru, en çok satan Flirt Elektrikli Çoklu Ünitenin hidrojen versiyonunun ideal performans aralığını belirliyor. Bu, tüm ekibimizin büyük bir başarısı ve bir kez daha rekor bir unvana sahip olduğumuz için çok gururluyuz" dedi.

Stadler Rail AG tarafından üretilen pille çalışan Flirt Akku treni de, 2021 yılında Berlin ve Warnemünde arasındaki bir güzergahta dondurucu bir kış mevsiminde, tek bir şarjla 224 km'lik yolculukla Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmıştı.