Linkedln, Instagram ve TikTok'u unutturacak 'reels' gibi uygulama getiriyor! Para kazanmada yeni kapı

29 Mart 2024 10:55 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:56

Dünyaca popüler uygulamalar Instagram, YouTube shorts ve TikTok’ta yer alan video formatını yeni bir oluşum daha uygulamaya koyuyor.

İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını sağlayan uygulama LinkedIn, Instagram ve TikTok'un kısa video formatını kendi platformuna eklemek için çalışmalara başladı.

'REELS' BENZERİ UYGULAMA

Microsot'un kurduğu LinkedIn, akıllı telefonlarda yayılan ve birçok medya içeriğinin tüketilmeye başlaması sonrası kısa ve dikey video formatı test etmeye başladı.

LinkedIn'den gelen açıklamalarda bu tür bir çalışma gerçekleştirildiği doğrulandı. Pazarlama Uzmanı Austin Hull, "Size daha önce LinkedIn'in ürün olarak diğer platformları yakaladığında bu işin biteceğini söylemiştim." ifadelerini kullandı.

DENEME ÇEKİMLERİ

Hull'un paylaştığı akışta çeşitli uzmanların daha önce yüklediği videolar yer alıyordu. Bu videolardan birinde bir girişimci, televizyona çıkmaktan aldığı dersleri anlatırken bir diğer videoda ise bir ürün mühendisi kariyeri hakkında konuşuyordu. Üçüncü videoda yer alan bir kadın ise "İş yerinde ne yapıyorum" serisinin yeni bölümüne hoşgeldiniz." diyor.

Deneme çekimlerinde videoların mobil için 9:16 en boy oranıyla eşleştiği belirtiliyor. TikTok ya da Instagram'daki gibi özel bir yapı göze çarpmıyor. LinkedIn, gönderileri kendi standart formatında göstermeye devam ediyor.

PARA KAZANDIRACAK MI?

Firmanın bu özelliği daha fazla kullanıcıya sunması durumunda diğer platformlarla arasındaki kullanıcı farkını azaltabilir. Ayrıca daha fazla genç kullanıcıyı da platforma çekmeyi başarabilir.

Videolardan para kazanmayla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Ancak uygulama kullanılmaya başladığında büyük kitleye ulaşması durumunda gelir elde etme imkanı sağlayabilir.