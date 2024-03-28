Samanyolu Galaksisi'nin ortasındaki kara deliğin en net görüntüsü

28 Mart 2024 06:58 - Güncelleme : 28 Mart 2024 07:01

Bilim dünyası heecanlandıran bir veriyi daha insanlığa sundu. Dünya'nın da yer aldığı Güneş Sistemi'ni de içinde bulunduran Samanyolu Galaksisi'nin ortasında yer alan kara delik ilk kez bu kadar net bir şekilde görüntülendi.

ETRAFINDAKİ MANYETİK ALANLAR DA KEŞFEDİLDİ

Görüntü "Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT) tarafından kayda alındı. Space.com internet sitesinin haberine göre, EHT, "Sagittarius A" isimli kara deliğin net fotoğraflarını yayımladı.

Bilim dünyasının, Mayıs 2022'de ilk kez görselini elde ettiği Sagittarius A*, Samanyolu'nun merkezinde konumlanıyor. Astronomlar, süper kütleli söz konusu kara deliğin polarize ışıkta görüntülenen ilk görselini elde etmiş oldu. Görsel sayesinde kara deliğin etrafındaki manyetik alanlar da gözlemlenebildi.

2019'DAN ÖNCE VERİ YOKTU

Kara deliğin ilk fotoğrafı, 2019'da EHT tarafından yayınlanmıştı. Bu kara delik, Dünya'ya 55 milyon ışık yılı uzakta olan M87 galaksisinin merkezinde bulunuyor.

Görseli elde edilen ve Güneş'ten 6,5 milyar kat daha ağır olan kara delik, Samanyolu Galaksisi'ne 54,8 milyon ışık yılı uzaktaki M87 Galaksisi'nde bulunuyor.