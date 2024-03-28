Samsung Galaxy M55 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

28 Mart 2024 15:35 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:35

Samsung, heyecan verici bir lansmana imza attı ve yeni Galaxy M55 modelini duyurdu. Genellikle Galaxy A serisiyle benzer özelliklere sahip olan M serisi telefonlar, bu kez farklı bir yol izliyor. Zira Galaxy M55, sunduğu büyük ekran, güçlü işlemci ve hızlı şarj özellikleriyle A55'ten farklılaşmış.

SAMSUNG GALAXY M55 ÖZELLİKLERİ

Galaxy M55'in öne çıkan özelliklerinden biri, 6.7 inçlik Super AMOLED Plus ekranı. Bu ekran, FHD+ çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızıyla birlikte, 1.000 nite kadar tepe parlaklığına sahip. Ayrıca, ekran altı parmak izi tarayıcısıyla birlikte gelen 50 Megapiksel ön kamera da kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Arka tarafta, optik görüntü sabitlemeye (OIS) sahip 50 Megapiksel ana kamera ve 8 Megapiksel ultra geniş lens ile birlikte 2 Megapiksellik bir makro kamera bulunuyor.

Galaxy M55, güçlü performans için Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 1 yonga setini kullanıyor ve 8 GB RAM ile 256GB depolama alanı sunuyor. Ayrıca kullanıcılarına 4 Android güncellemesi ve 5 yıl boyunca güvenlik güncellemesi desteği sağlayan Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemini vaat ediyor.

Samsung'un vurguladığı bir diğer önemli konu ise hızlı şarj özelliği. 5.000 mAh'lik batarya, 45W Super Fast Charging 2.0 ile desteklenerek sadece 30 dakikada yüzde 70 şarj edilebiliyor.

GALAXY M55 FİYATI NE KADAR?

Galaxy M55, Dark Blue ve Light Green renk seçenekleriyle sunuluyor ve 256GB depolama kapasitesiyle Brezilya'da 2.999 BRL (600 dolar) fiyatla ön siparişe açıldı. Yakında daha fazla ülkede piyasaya sürülmesi bekleniyor.