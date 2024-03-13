2 malzemeli su böreği tarifi! Duyan parmaklarını ısırıyor

13 Mart 2024 00:50 - Güncelleme : 13 Mart 2024 12:21

Sahur vaktinde kollarınızı sıvamadan 2 malzeme ile yapılacak su böreği ile sofralarınızı şenlendirin. Dolabınızda milföy varsa biraz da kaşar alın size enfes bir su böreği! Yapımı dakikalarınızı alan su böreği, sayesinde ertesi gün tok kalırsınız. Hem sağlıklı hem doyurucu lezzet. Aman diyet yapanlar için değil bu tarif...

SAHUR SOFRASINA 2 MALZEMELİ SU BÖREĞİ

Milföy ve dilim kaşarla yapılacak olan su böreği, için bir tavayı iyice ısıtın. Ardından bir damla yağı tüm tavaya sürün. Bir adet milföy koyup arkalı önlü kızartın.

4 tane bu şekilde yaptıktan sonra aralarını açın ve kaşar yerleştirin. Üst üste koyup tost makinesine bir kez bastırın ve hemen kesip servise sürün. Sahur sofrasına hem peynirli hem de az yağlı bu lezzetin yanına bir de çay demleyin! Şifa olsun...