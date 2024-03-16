Tane tane tavuklu pilav! İftar sofrasının en kolay tarifi

16 Mart 2024 16:27 - Güncelleme : 16 Mart 2024 17:43

Hemen hemen herkesin sevdiği tavuklu pilavla iftar sofralarını güzelleştirmenin tam vakti. Soğuk havalarda acı biber turşusuyla ve mis gibi ayranla güzel gidecek olan tavuklu pilav tarifiyle hızlı bir iftar sofrası kurabilirsiniz. Tavuklu pilavda en kritik nokta ise pilavların tane tane olmasına dikkat etmektir.

Tane tane pilav için ise ustaları şu öneride bulunur. Pilavı pişirmeden yarım saat önce su da bekletin. Ayrıca tavuğu ayrı kaynatın. Tavuk suyuyla ise pişirin.

TANE TANE TAVUKLU PİLAV TARİFİ

Malzemeler

Bir su bardağı pilav

Yarım yemek kaşığı tereyağı

Bir parça tavuk göğüsü

Karabiber, tuz

Yapılışı

Tavuk göğüsünü kaynatın akabinde didikleyin. Akabinde bir tavaya tereyağını ekleyin ve eritin.

Sonra pirinçleri sudan süzüp tavaya ilave edin. Karıştırdıktan sonra 2 buçuk su bardağı tavuk suyu ekleyin.

Pilavın üzerin kapatıp ocağı kısın. Kısık ateşte pilav piştikten sonra temiz bir havlu ya da kağıt havlu ile pilavın üzerini kapatın ki tam demlensin.

Son olarak ise tavukları didikleyin. Üzerine karabiber serpiştirip pilavın üzerine koyun.

Şifa olsun...