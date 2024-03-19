Anadolu Efes Olympiakos maçı bugün 20.30'da başlayacak

19 Mart 2024 13:05 - Güncelleme : 19 Mart 2024 13:09

Anadolu Efes ile Olympiakos 19 Mart günü mücadele edecek. Heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kala ise nerede yayınlandığı ve saat kaçta yayınlandığı araştırıldı. THY Euroleague'de oynanacak olan basketbol maçına dair aratılanlar arasında saat kaçta sorusu yer aldı. İşte detaylar...

ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele 19 Mart günü saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

THY Euroleague'de oynanacak olan Anadolu Efes - Olympiakos maçı 19 Mart günü S Sport Plus, S Sport ekranlarında yayınlanacak.

ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

THY Euroleague'de bugün Anadolu Efes ile Olympiakos mücadele edecek. Karşılaşma 19 Mart günü 20.30'da oynanacak.