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19 Mart 2024 13:56 - Güncelleme : 19 Mart 2024 14:04

Az önce meydana gelen son depremler || 19 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD

19 Mart günü meydana gelen son depremler merak ediliyor. Gün içerisinde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede gibi soruları araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremler listesi aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen depremlere ulaşabiliyoruz. Peki, Az önce deprem mi oldu?

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Az önce meydana gelen son depremler || 19 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD

Son depremler listesi sayesinde bugün olan tüm depremlerin detaylarına ulaşabiliyoruz. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi aracılığıyla bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğüne ve yerine ulaşıyoruz. Sarsıntı hissedenler ise deprem mi oldu sorusunu araştırmaya başladı. Son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

19 Mart günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi verilerine göre şöyle:

Az önce meydana gelen son depremler || 19 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD - 1. Resim

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla gün içerisinde olan depremlere ulaşabilmekteyiz. Günlük olarak deprem verilerinin paylaşılmasıyla beraber son depremler listesine erişebiliyoruz. Sarsıntı hisseden vatandaşlar ise son depremler listesini edebiliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kaynak: TGRT Haber
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