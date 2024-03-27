DEM Parti 2019 yerel seçimlerinde hangi illeri kazandı?

27 Mart 2024 14:24 - Güncelleme : 27 Mart 2024 14:54

Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan yeni bir yerel seçimlere hazırlanıyor. Seçimlere sayılı günler kala vatandaşlar bir önceki Mahalli İdarelet Genel Seçimleri'nde DEM Parti'nin yani önceki adıyla HDP'nin kazandığı illeri araştırıyor. İşte DEM Parti'nin 2019 yerel seçimlerinde kazandığı illerin listesi...

DEM PARTİ 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ İLLERİ KAZANDI?

DEM Parti 2019 yerel seçimlerinde üçü büyükşehir olmak üzere toplamda 8 il kazandı. DEM Parti'nin kazandığı iller ise şöyle:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

DEM Parti, Diyarbakır'da 490 bin 571 oy alarak yüzde 62,93 ile kazandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi

DEM Parti, Mardin'de 208 bin 854 oy alarak yüzde 56,24 ile kazandı.

Van Büyükşehir Belediyesi

DEM Parti, Van'da 260 bin 495 oy alarak yüzde 53,83 ile kazandı.

Hakkari Belediyesi

DEM Parti, Hakkari'de 19 bin 199 oy alarak yüzde 59,97 ile kazandı.

Kars Belediyesi

DEM Parti, Kars'ta 12 bin 192 oy alarak yüzde 29,58 ile kazandı.

Siirt Belediyesi

DEM Parti, Siirt'te 33 bin 227 oy alarak yüzde 48,36 ile kazandı.

Batman Belediyesi

DEM Parti, Batman'da 120 bin 14 oy alarak yüzde 66,03 ile kazandı.

Iğdır Belediyesi

DEM Parti, Iğdır'da 22 bin 227 oy alarak yüzde 50,10 ile kazandı.