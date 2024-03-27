MHP'nin 2019 yerel seçimlerinde kazandığı iller

27 Mart 2024 14:22 - Güncelleme : 27 Mart 2024 14:33

Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan yeni bir yerel seçime hazırlanıyor. Seçimlere kısa süre kala vatandaşlar bir önceki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'nin kazandığı iller merak konusu oldu. İşte MHP'nin 2019 yerel seçimlerinde kazandığı illerin listesi...

MHP'NİN 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE KAZANDIĞI İLLER HANGİLERİ?

MHP Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile seçimlere girdi. Aday çıkardığı biri büyükşehir olmak üzere 11 ilde seçimleri kazandı. MHP'nin kazandığı iller ise şöyle:

Manisa Büyükşehir Belediyesi

MHP, Manisa'da 460 bin 671 oy alarak yüzde 52,77 ile kazanmıştır.

Amasya Belediyesi

MHP, Amasya'da 29 bin 847 oy alarak yüzde 47,28 ile kazanmıştır.

Çankırı Belediyesi

MHP, Çankırı'da 19 bin 665 oy alarak yüzde 46,99 ile kazanmıştır.

Erzincan Belediyesi

MHP, Erzincan'da 31 bin 36 oy alarak yüzde 42,36 ile kazanmıştır.

Kastamonu Belediyesi

MHP, Kastamonu'nda 30 bin 621 oy alarak yüzde 49,55 ile kazanmıştır.

Kütahya Belediyesi

MHP, Kütahya'da 53 bin 393 oy alarak yüzde 38,68 ile kazanmıştır.

Bayburt Belediyesi

MHP, Bayburt'ta 10 bin 911 oy alarak yüzde 56,49 ile kazanmıştır.

Karaman Belediyesi

MHP, Karaman'da 35 bin 893 oy alarak yüzde 39,57 ile kazanmıştır.

Bartın Belediyesi

MHP, Bartın'da 14 bin 24 oy alarak yüzde 35,76 ile kazanmıştır.

Karabük Belediyesi

MHP, Karabük'te 25 bin 429 oy alarak yüzde 39,83 ile kazanmıştır.

Osmaniye Belediyesi

MHP, Osmaniye'de 61 bin 788 oy alarak yüzde 54,44 ile kazanmıştır.