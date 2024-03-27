Gaddar dizisinde Korkut Zakkum karakterini İbrahim Çelikkol canlandırıyor

27 Mart 2024 11:59 - Güncelleme : 27 Mart 2024 12:19

Ay Yapım tarafından yapılan ve başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı Gaddar dizisine Korkut adlı yeni bir karakter dahil oluyor. Karakteri İbrahim Çelikkol canlandıracak. İşte hayatı ve kariyeri...

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. 42 yaşında olan ünlü isim oyunculuktan önce profesyonel olarak modellik yaptı. Daha sonra oyunculuk eğitimi alarak 2008 yılında Pars: Narkoterör adlıdizide Şamil Baturay karakterini canlandırdı. Buradaki oyunculuğunun ardından M.A.T, Karadağlar ve Keskin Bıçak adlı dizilerde rol almaya devam etti. 2012 yılında vizyona giren Fetih 1453 filminde de Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında ise Mihre Mutlu ile evlenmiştir.

İBRAHİM ÇELLİKKOL'UN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER NELER?

İbrahim Çelikkol'un rol aldığı dizi ve filmler şöyle:

Pars Narkoterör (2008)

M.A.T (2009)

Keskin Bıçak (2010)

Karadağlar (2010-2011)

İffet (2011-2012)

Fetih 1453 (2012)

Merhamet (2013-2014)

Reaksiyon (2014)

Sadece Sen (2014)

Seddülbahir 32 Saat (2016)

Kördüğüm (2016)

Siyah Beyaz Aşk (2017-2018)

Muhteşem İkili (2018-2019)

Doğduğun Ev Kaderindir (2019-2021)

Mevlana Mest-i Aşk (2021)

Bir Zamanlar Çukurova (2021-2022)

Kuş Uçuşu (2022-2024)