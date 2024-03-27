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27 Mart 2024 16:00 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:10

İstanbul'da elektrikli metrobüs ne zaman yola çıkacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'da elektrikli metrobüs hizmetinin devreye gireceği tarih açıklandı. Belirtilen bilgilere göre 1 Nisan tarihinde elektrikli metrobüsün test sürüşüne başlanacak. İşte detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
İstanbul&#039;da elektrikli metrobüs ne zaman yola çıkacak?

İstanbul'un en önemli toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüslerin elektrikliye çevrilmesi ile ilgili ilk adımın atılacağı tarih belli oldu. Birçok insan ilk elektrikli metrobüsün ne zaman hizmete gireceğini merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açıklanan bilgilere göre elektrikli metrobüsün 1 Nisan tarihinde test sürüşüne başlanacak. Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ METROBÜS NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre yakıt tasarrufu sağlayacak yeni elektrikli metrobüslerin 1 Nisan tarihinde test sürüşüne başlanacak.

İstanbul'da elektrikli metrobüs ne zaman yola çıkacak? - 1. Resim

ELEKTRİKLİ METROBÜSÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Elektrikli metrobüslerin özellikleri arasında en dikkat çeken özelliği yakıt tasarrufu konusu oldu. Dizel metrobüslere göre yüzde 60 oranında tasarruf sağlıyor. İBB'nin aktardığı bilgilere göre 100 bin kilometrede 2.5 milyon lira yakut tasarrufu imkanı sunuyor. Elektrikli metrobüsler 420 kişi yolcu kapasitesine ve sessiz çalışma özelliğine de sahip. Bu sayede de gürültü kirliliğinin de önüne geçilecek. 4 Vagonlu olan elektrikli metrobüslerin 20 dakika şarj ile 50 km mesafe gittiği belirtiliyor. Tek şarj ile 80 km yol gidiyor. Motor gücünün ise 295 KW olduğu ve sürücüsüz otonom sürüş imkanına da sahip olduğu belirtiliyor. 

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Kaynak: TGRT Haber
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