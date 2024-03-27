İstanbul'da elektrikli metrobüs ne zaman yola çıkacak?

27 Mart 2024 16:00 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:10

İstanbul'un en önemli toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüslerin elektrikliye çevrilmesi ile ilgili ilk adımın atılacağı tarih belli oldu. Birçok insan ilk elektrikli metrobüsün ne zaman hizmete gireceğini merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açıklanan bilgilere göre elektrikli metrobüsün 1 Nisan tarihinde test sürüşüne başlanacak. Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ METROBÜS NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre yakıt tasarrufu sağlayacak yeni elektrikli metrobüslerin 1 Nisan tarihinde test sürüşüne başlanacak.

ELEKTRİKLİ METROBÜSÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Elektrikli metrobüslerin özellikleri arasında en dikkat çeken özelliği yakıt tasarrufu konusu oldu. Dizel metrobüslere göre yüzde 60 oranında tasarruf sağlıyor. İBB'nin aktardığı bilgilere göre 100 bin kilometrede 2.5 milyon lira yakut tasarrufu imkanı sunuyor. Elektrikli metrobüsler 420 kişi yolcu kapasitesine ve sessiz çalışma özelliğine de sahip. Bu sayede de gürültü kirliliğinin de önüne geçilecek. 4 Vagonlu olan elektrikli metrobüslerin 20 dakika şarj ile 50 km mesafe gittiği belirtiliyor. Tek şarj ile 80 km yol gidiyor. Motor gücünün ise 295 KW olduğu ve sürücüsüz otonom sürüş imkanına da sahip olduğu belirtiliyor.