AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu kimdir? Aytekin Şenlikoğlu kaç yaşında ve nereli?

29 Mart 2024 14:11 - Güncelleme : 29 Mart 2024 14:12

31 Mart'ta yapılacak seçimler için büyükşehir, il ve büyükşehir ilçe belediyesi adayları çalışmalarına devam ediyor. Türkiye 2024 yerel seçimlerine hızla ilerliyor. Vatandaşlar ise 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları araştırmaya başladı. AK Parti, Giresun Belediye başkan adaylığı için Aytekin Şenlikoğlu'nu duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve biyografisi...

AYTEKİN ŞENLİKOĞLU KİMDİR?

Aytekin Şenlikoğlu, 1972 yılında Giresun’unun Dereli İlçesi’ne bağlı Bahçeli Köyü’nde dünyaya geldi. Giresun Abacıbükü İlkokulunda öğrenim hayatına girdikten sonra orta ve lise öğrenimini Giresun İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı.Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Hukuk Fakültesi’nin 1. sınıfında gösterdiği başarıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Şenlikoğlu, memleketi Giresun’a dönerek iş hayatına başladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Avukat olarak Giresun’da iş hayatına devam etti ve bu dönem içerisinde Tekirdağ Çorlu’da vatani görevini 1996 yılında yaptı. Avukatlık yaptığı sırada Sosyoloji Lisansını da tamamlayarak Sosyolog unvanı kazanmıştır. Genç yaşında siyasete ilgi duyduğunu fark eden Aytekin Şenlikoğlu, 31 Mart 2019 seçimlerinde Giresun Belediye Başkanı adayı gösterildi. Seçimi kazanarak Giresun Belediye Başkanı oldu.

Aytekin Şenlikoğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Aytekin Şenlikoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Giresun Belediye Başkanlığı için yarışacak.