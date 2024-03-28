İlkay Çiçek kimdir, nereli? CHP İzmir Menderes Belediye Başkan adayı İlkay Çiçek hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 17:05 - Güncelleme : 28 Mart 2024 17:04

İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Menderes ilçesinde İlkay Çiçek, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek kimdir? İlkay Çiçek kaç yaşında, nereli?

İLKAY ÇİÇEK KİMDİR?

İlkay Çiçek, 1986 yılında doğdu. Lisans eğitimini Eskişehir Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü'nde sürdürdü. 2013 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan Çiçek, aktif olarak kariyerini sürdürmektedir.

İlkay Çiçek, 2019 yılı seçimlerinde Menderes Cüneytbey Mahallesi muhtarı oldu. 2020-2022 arası Menderes Kent Konseyi Kurucu Başkanlığı görevinde de bulundu. İlkay Çiçek, ayrıca Muhtarlar Dernek Başkanlığı görevini yaptı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

İlkay Çiçek, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Menderes Belediye Başkanlığı için yarışacak.