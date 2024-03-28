28 Mart 2024 17:10 - Güncelleme : 28 Mart 2024 17:12
Mehmet Türkmen kimdir, nereli? CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Mehmet Türkmen hayatı ve biyografisi
31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Mehmet Türkmen'in vaatleri nedir? Cumhuriyet Halk Partisi Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen hayatı ve biyografisi haberimizde.
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: TGRT Haber
İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Mehmet Türkmen, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?
MEHMET TÜRKMEN KİMDİR?
Mehmet Türkmen, 1962 yılında dünyaya geldi. 1990-1999 yılları arasında ticaretle uğraştı. Üniversite mezunu olan Türkmen, 1999 ile 2009 yılları arasında Ulucak Belediye Başkanlığı yaptı. 2014-2023 yılları arasında Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı ve meclis üyeliği görevlerini yürüttü.
Mehmet Türkmen, evli ve iki çocuk babasıdır.
Mehmet Türkmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Kemalpaşa Belediye Başkanlığı için yarışacak.
Kaynak: TGRT Haber