İngiltere'de vize skandalı patlak verdi: Olmayan bakımevinde çalışmaya onay

27 Mart 2024 17:20 - Güncelleme : 27 Mart 2024 17:30

İngiltere'de geçen ay ortaya çıkan raporun bir kısmı sızdı. Raporun İçişleri Bakanı James Cleverly tarafından görevden alınan müfettiş David Neal tarafından hazırlandığı ortaya çıktı. Hazırlanan raporda, sadece dört çalışanı olan küçük bir firmaya bin 234 vize verildiği belirtildi.

Müfettiş, raporunda, bakım çalışanlarına yönelik kontrollerin "tamamen yetersiz" olduğu ve göçmen çalıştırma lisansına sahip her bin 600 işverene karşılık yalnızca bir uyum görevlisinin bulunduğunu belirtti. Neal, "Sadece bu iki örnekte bile, binlerce kişi bu ülkeye gelmiş ve zorluk veya yoksulluk riskiyle vize koşulları dışında çalışmaya teşvik edilmiş olabilir." diye konuştu.

''YANLIŞ KANIT VE BİLGİ SUNULDU''

Nisan 2023'te var olmayan bakımevi için sağlanan 275 sponsorlukla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vizelerin "yanlış bilgi ve kanıtlar kullanılarak bilgisi dışında gerçek bir bakım evi adına verildiğini" söylendi.

Personel eksikliklerini yabancı işgücüyle doldurma telaşı aynı zamanda “sömürü riskiyle karşı karşıya olan çok sayıda düşük vasıflı işçiyi bu ülkeye davet eden” bir sistem oluşturdu.