28 Mart 2024 19:16 - Güncelleme : 28 Mart 2024 19:51
Uluslararası Adalet Divanı'ından kritik Gazze kararı
Son dakika haberi: Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımların engelsiz şekilde sağlanması için gerekli ve etkili tüm tedbirleri gecikmeksizin almasına hükmetti.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi kapsamında insani yardımları engellememek dahil Gazze'deki Filistinlilerin tüm haklarını ihlal etmemesine hükmetti.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: Anadolu Ajansı