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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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28 Mart 2024 19:16 - Güncelleme : 28 Mart 2024 19:51

Uluslararası Adalet Divanı'ından kritik Gazze kararı

Son dakika haberi: Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımların engelsiz şekilde sağlanması için gerekli ve etkili tüm tedbirleri gecikmeksizin almasına hükmetti.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Uluslararası Adalet Divanı&#039;ından kritik Gazze kararı

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi kapsamında insani yardımları engellememek dahil Gazze'deki Filistinlilerin tüm haklarını ihlal etmemesine hükmetti.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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