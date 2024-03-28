Ülkenin başkenti çöktü! Ada'ya taşınıyor

28 Mart 2024 10:04 - Güncelleme : 28 Mart 2024 10:28

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Ülkede nüfus o kadar yaşlı ki bebek bezi üretimi durdu!

Endonezya başkenti çöktü. Parlamento dün başkentin Cakarta'dan Borneo Adası'na taşınmasına onay verdi. Bataklık alana kurulu olması nedeniyle hızla çöken başkent Cakarta, ülkenin "ekonomi merkezi" ilan edilirken Borneo Adası'ndaki yeni başkent Nusantara'nın yeniden inşasının yaklaşık 32 milyar dolara mal olması bekleniyor. Yeni başkent, "çevre dostu ve yeşil bir şehir" olarak tasarlanıyor.

Nüfusu 11 milyonu aşan Cakarta, her yıl 25 santimetre çökerken kentin önemli bölümünün yakın gelecekte sular altında kalabileceği belirtiliyor. Nüfusu son yıllarda çok hızlı artan Cakarta'da çarpık kentleşme ve trafik yoğunluğu ciddi sorunlara yol açıyor.

BİNLERCE MEMUR VE HÜKÜMET GÖREVLİSİ DE TAŞINACAK

Devlet Başkanı Joko Widodo, merkezde toplanan refahın ülke geneline yayılması amacıyla başkentin taşınacağını açıklamıştı.

Yeni plana göre Cakarta ve çevresindeki bölgeler için yeni kalkınma programı hazırlamak üzere bir konsey kurulacak. Cakarta, iş dünyası ve şirketlerin merkezi olmaya devam edecek.

Endonezya'nın 17 Ağustos'taki bağımsızlık gününü Nusantara'da kutlaması bekleniyor. Binlerce memur ve hükümet görevlisi de bu yıl sonuna dek yeni başkente taşınacak.