Enflasyon farkı şimdiden cepte! Memur ve emekli maaşı zam oranı ortaya çıktı

29 Mart 2024 14:58 - Güncelleme : 29 Mart 2024 15:05

Milyonlarca memur ve memur emeklisi ile sözleşmeli personeli yakından ilgilendiren enflasyon rakamları bekleniyor.

Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı için gözler TÜİK’e çevrildi. Nisan ayının başında açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı ortalaması da ortaya çıkacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 mart ayı enflasyon verisini 3 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak.

2 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMURUN ZAMMI ŞİMDİDEN CEPTE!

Yılda iki kez memur maaşlarına yansıtılan enflasyon farkının 2024 yılı temmuz ayı zamlarına etki edecek enflasyon farkında 3 aylık ortalama ortaya çıkacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son verilere göre, şubat ayında enflasyon aylık yüzde 4,53 olarak açıklanmıştı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4,53 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece şubat ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 11,53 olarak belirlendi.

OCAK AYI ENFLASYON VERİSİ

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,7 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.

ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİSİ

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta yüzde 4,53 artarken, yıllık bazda yüzde 67,07 oldu.

MEMUR ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

Memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.

2024 yılı Ocak-Temmuz için toplu sözleşme zammı olan yüzde 15 maaşlara eklendi ve enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 49,25 oranında memur ve memur emeklilerine zam yapıldı.

2024 yılının ikinci yarısı için ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Ocak-Haziran (Haziran dahil) arasındaki enflasyon yüzde 10'un altında kalırsa memurlar enflasyon farkı almayacak. Ancak enflasyon yüzde 10'un üzerine çıkarsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.