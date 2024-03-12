Lokanta ve restoran menüleri uçtu! İşte İstanbul’da boğaza karşı iftarın maliyeti

12 Mart 2024 23:27 - Güncelleme : 13 Mart 2024 00:17

Ramazan geldi, lokantalarda da restoranlarda da iftar telaşı başladı. Orucunu dışarıda açmak isteyenler için birçok seçenek var.

İFTAR MENÜLERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

6 çeşit yemek fasıl ile beraber, 1750 kişi başı menüler bulunuyor. Menüler gibi fiyatlar da çeşit çeşit, kimi cep yakıyor kimi daha uygun. İstanbul’da menü fiyatları 500 liradan başlayıp, 4 bin 500 liraya kadar çıkıyor.

İŞTE İSTANBUL’DA BOĞAZA KARŞI İFTARIN MALİYETİ

İstanbul’da boğaza karşı iftar yapmanın maliyeti kişi başı 1500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Seçenekler arasında saray şıklığı veya deniz manzarası sunan yerler de var. Haliyle fatura giderek kabarıyor.

Saray konseptli otel restoranlarında fiyatlar 4 bin 100 liradan başlıyor. Hem şık hem de manzaralı iftar isteyenlerin bu rakamı gözden çıkarması gerekiyor.