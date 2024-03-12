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12 Mart 2024 23:27 - Güncelleme : 13 Mart 2024 00:17

Lokanta ve restoran menüleri uçtu! İşte İstanbul’da boğaza karşı iftarın maliyeti

Ramazan geldi, iftar sofraları kuruldu. İftarı evde karşılamanın tadı başka ama orucunu dışarıda açmak isteyenlere bu Ramazan’da pek çok seçenek var. İstanbul’da menü fiyatları 500 liradan başlıyor, 4100 liraya kadar çıkıyor.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Show Haber
Lokanta ve restoran menüleri uçtu! İşte İstanbul’da boğaza karşı iftarın maliyeti
Ramazan, İftar, Restoran

Ramazan geldi, lokantalarda da restoranlarda da iftar telaşı başladı. Orucunu dışarıda açmak isteyenler için birçok seçenek var.  

İFTAR MENÜLERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

6 çeşit yemek fasıl ile beraber, 1750 kişi başı menüler bulunuyor. Menüler gibi fiyatlar da çeşit çeşit, kimi cep yakıyor kimi daha uygun. İstanbul’da menü fiyatları 500 liradan başlayıp, 4 bin 500 liraya kadar çıkıyor.

Lokanta ve restoran menüleri uçtu! İşte İstanbul’da boğaza karşı iftarın maliyeti - 1. Resim

İŞTE İSTANBUL’DA BOĞAZA KARŞI İFTARIN MALİYETİ

İstanbul’da boğaza karşı iftar yapmanın maliyeti kişi başı 1500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Seçenekler arasında saray şıklığı veya deniz manzarası sunan yerler de var. Haliyle fatura giderek kabarıyor.

Saray konseptli otel restoranlarında fiyatlar 4 bin 100 liradan başlıyor. Hem şık hem de manzaralı iftar isteyenlerin bu rakamı gözden çıkarması gerekiyor.

Kaynak: Show Haber
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