Otomatik fatura talimatı verenler dikkat! Şikayet yağıyor, hesap yine müşteriye kesildi

27 Mart 2024 13:51 - Güncelleme : 27 Mart 2024 13:52

Kredi kartı ücretleri sınırlanıyor! 20 yıllık dava bitti, Visa ve Mastercard anlaşmaya vardı

Kredi kartı ücretleri sınırlanıyor! 20 yıllık dava bitti, Visa ve Mastercard anlaşmaya vardı

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Kredi kartına otomatik fatura talimatı verenleri ilgilendiriyor. Mutlaka ekstrenizi kontrol edin. Bankalar fatura ödemelerini de fırsata çevirdi. Daha önce bu talimatlar için puan hediyeleri veren bankalar şimdi bunu faiziyle tahsil etmeye başladı.

NTV’den Uğurcan Gökçen’in haberine göre, bankalar kredi kartıyla yapılan otomatik fatura ödemelerinden yüksek faizlerini ekstrelere yansıttı. Faturaları için talimat verenler, faiz ödeyeceklerini ekstrelerini görünce öğrendiler.

ŞİKAYET YAĞIYOR

Bankalar bu ödemelerden şimdiye kadar ya faiz almıyor ya da çok düşük faiz talep ediyordu. Ancak bu ay ekstrelerine bakan vatandaşlar yüksek tutarlarda "otomatik fatura ödeme faizi" ile karşılaştı. Bu konuda çok sayıda vatandaş tüketici derneklerine şikayette bulunuyor.

BİNBİR RİCA İLE ALINAN OTOMATİK ÖDEMELERDEN FAİZ ALIYORLAR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, yaptığı açıklamada, "Yıllarca bankalar mevduatları çekebilmek için tüketicilerden otomatik ödeme talimatları almaya çalıştılar. Fakat son zamanlarda tüketicilerin kredi kartıyla yaptıkları otomatik ödemelerden faiz ücreti almaya başladılar." dedi.

TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez ise "Bankalar binbir rica ile aldıkları otomatik ödemelerden artık bugün faiz alıyor. Bunun nakit ödeme olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

"ORAN KREDİ KARTINDAKİNDEN DAHA YÜKSEK"

Otomatik fatura ödeme faiz oranı ise kredi kartı faizinden yüksek. Şu an kredi kartı faizleri yüzde 3,74 oranında. Çünkü Merkez Bankası kredi kartı faizlerini yüzde 35 politika faizine sabitledi. Otomatik fatura talimatı faiz oranı yüzde 5 seviyesinde.

Bankaların kredi kartı bilgilendirme metinlerinde otomatik fatura talimatı faizi istenilebileceğine dönük açıklamalar var. Yani kredi kartı alınırken yapılan sözleşmede tüketiciye bilgilendirme yapılıyor.

"NAKİT ÇEKİM OLMADIĞI İÇİN YASAL DEĞİL"

Uzmanlar yine de bunun yasalara aykırı olduğu görüşünde. İbrahim Güllü, "Bu yasal bir uygulama değil, çünkü kredi kartıyla yapılan bu ödemeler alışveriş kapsamında. Yani nakit çekim değil." değerlendirmesini yaptı. Güllü'ye göre, bu uygulama Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. maddesine aykırılık teşkil ediyor.

ÖDENEN ÜCRETİ GERİ ALMAK MÜMKÜN

Tüketici dernekleri ödenen ücretlerin geri alınması için tüketici hakem heyetine başvurulmasını öneriyor. Başvuruların e-devlet üzerinden de yapılabileceğini belirtiyorlar.