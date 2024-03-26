Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı için dikkat çeken savunma! "Hissiyat..."

26 Mart 2024 16:02 - Güncelleme : 26 Mart 2024 16:03

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görüntüleri sızdırılan MHK toplantısıyla ilgili bir açıklama yaptı ve 1 Mart 2024'te yapılan söz konusu MHK Eğitim Toplantısı'nın tamamını YouTube kanalında yayınladı.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINDAKİ EL POZİSYONU

Toplantıda o dönem büyük tartışmalara neden olan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında el nedeniyle verilen penaltı, Hugh Dallas, maçın VAR hakemi Erkan Engin ve orta hakem Cihan Aydın tarafından değerlendirildiği görüldü.

HUGH DALLAS: Erkan, Pawel'e (Pawel Gil) hangi görüntünün net bir elle oynama olduğunu göstermeni istiyorum. Buradaki görüntülerin hangisinde net bir elle oynama var.

"ODADAKİ HİSSİYATIMDAN BAHSETMEM GEREKİRSE..."

ERKAN ENGİN: Şu anda ben de net bir elle oynama göremiyorum ama benim odadaki hissiyatımdan bahsetmem gerekirse kale arkasından ve tighttaki görüntüden emin oldum. kendim bunu el olarak gördüm. Topun kırılmasından el olarak gördüm. Şu an ki hissaytımı soruyor, göstermemi soruyor sanırım.

HUGH DALLAS: Var odasında gördüğünle burada gördüğün farklı değil. Orada gördüğünle burda gördüğün aynı. Ben burada Erkan'ın 'ah penaltı oabilir' diye endişe etmesini anlıyorum, ancak bu görüntüyle beraber eğer topun ele değip depmediğini ispatlayacak bir imajımız yoksa o zaman hakemi de çağırmıyoruz çünkü elimizde bir kanıt yok.

HUGH DALLAS: "Sahada doğal olarak senin açın bunu görmeye mümkün değildi. Sadece monitöre gittiğinde hangi görüntünün elle oynama olduğuna kanaat getirdim Cihancım"

CİHAN AYDIN: Erkan'a gittiğimde ilk anda Erkan abi 'Ele geliyor temas var' dedi. Başka bir açıdan da kolun doğal konumda olmadığını gösterdi. Ben de 'Direkt top eline mi geliyor bir yerine çarpıyor mu?' diye sordum. 'Hayır direkt eline geliyor' dedi. Ben de penaltı kararı verdim.

"HAKEMİ BİR ŞEYLERE İNANDIRMAYA GİRİYOR"

HUGH DALLAS: Pawel sence de var hakemi çağırdığında kendi düşünceleriyle çok fazla yönlendirme yapmıyor mu?

PAWEL GIL: Bir defa temas noktasını göstermedi doğru, ancak net olarak göremiyorsanız. Bir de bunu sözlerinizle desteklemeye çalışıyorsanız bu hakemi bir şeylere inandırmaya giriyor.

OOSTERWOLDE - FALL POZİSYONU

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki bir başka tartışmalı pozisyon olan Jayden Oosterwolde - Fall pozisyonu için yapılan yorumlar da şu şekilde:

PAWEL GİL: "Hakem direkt serbest vuruş veriyor. En iyi açılardan bakıyoruz. Tüm kameralardan izleyelim. VAR kararı değiştirmedi. Sol ayağa yapılan temas ve sol ayak altına yapılan teması bu kameradan değerlendirildi. Bu açıdan baktığımızda ilk temasın ne zaman olduğu, ceza sahasının bir miktar içi, ilk temas yukarıdan çok net. Bu kadar net bir görüntüyle VAR hakeminin devreye girip hakemin serbest vuruşu penaltıya çevirmesini bekleriz. Tüm açılardan izleyip teması görmek çok önemli."

HUGH DALLAS: "Bir defa verdiği karar son derece normal. Dışarıda vermesi çok normal. (Hakem) Cihan Aydın'dan ziyade (VAR) Erkan Engin'in doğru temas noktasını bulup doğru şekilde müdahale etmesini beklerdik."