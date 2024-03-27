Semih Kılıçsoy için flaş sözler: "O lafları ettiyse bir daha gelmesin!"

27 Mart 2024 15:55 - Güncelleme : 27 Mart 2024 15:57

TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'yı çalıştıran deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynanan özel maçta aldığı 6-1'lik mağlubiyeti ve Semih Kılıçsoy krizi hakkında Skorer'e açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural'ın açıklamaları şu şekilde:

"TÜRKİYE'DEKİ EN KÖTÜ HASTALIK BU"

"İki tane hazırlık maçı oynandı ve bunların sonuçları eleştiriliyor. İlk maç biraz daha olumluydu. İkinci maçta sonuçta 6-1'lik skor çok kabul edilebilir bir sonuç değil. Hazırlık maçı bile olsa. Ama şöyle bakmak lazım; Daha 3-4 gün öncesine kadar Montella çok iyi bir antrenörken 4 gün sonra çok kötü bir antrenör diye yorumlamak doğru olmaz. Genelde takım hücuma çıkarken top kaptırıyor maalesef. Türkiye’deki en kötü hastalık bu. Futbol, yüzde 65 duran toplardan gol yersiniz der. Yüzde 20 siz atağa çıkarken kaptırdığınız toplar gol olur. Yüzde 15’te oturmuş bir savunmada rakibin kendi becerisi ile size attığı goldür. Milli takımın yediği goller böyle goller değil. Bunları çözmek mümkün."

"MİLLİ TAKIMIN ÇOK GENÇ BİR YAPISI VAR"

"Şimdi gençlik var deniliyor ama ben futbolda gençlik yaşlılık diye ayırmayı çok doğru bulmuyorum. 42 yaşında da bir insan futbol oynayabiliyor artık. Önemli olan tasarlanan şeyin sahada uygun hale gelip gelmediğidir. Milli Takım bunu maalesef bu hazırlık maçlarında sahaya yansıtamadı. Tabii kadroda değişiklikler oluyor. Milli takımın çok genç bir yapısı var. Adama sorarlar o zaman niye gençleri seçiyorsun daha olgunları niye seçmedin. Burası kulüp takımı değil ki. Uzun yıllar bu nesille oynayacağım diye bir şey yok. Kim o anda bu işi doğru yapıyorsa yaşına başına bakmadan bir kadro oluşturulur."

"BU YENİLGİNİN ERKEN OLMASI POZİTİF YANSIYABİLİR"

"Bunun erken olması iyi oldu. Çözümler düşünülür ve bir musibet bin nasihatten daha iyidir derler. Bu mağlubiyetin erken olması, çözümler adına, takımı daha pozitif yönlendirmek adına neden olabilir. O yüzden fazla abartmamak lazım. Bakalım Avrupa Şampiyonası’nda ne olura bakalım. Grupta Gürcistan, Çekya, Portekiz var. Tabii Portekiz burada favori gözüküyor ama onların da kadroları yaşlandı artık. Dolayısıyla şansımız var. Önemli olan turnuvaya konsantre olmak, hazırlık maçlarına eyvah demek doğru olmaz."

"SEMİH O LAFLARI ETTİYSE BİR DAHA DA GELMESİN"

"Semih Kılıçsoy’a en son yapılan tavır tartışılıp duruluyor. Adamı getirdin sonra niye yolladın derler falan gibi. Hoca da izah etmeye çalışıyor. Bu konu gündemi bayağı meşgul etti. Burası milli takım. Antrenör böyle uygun görmüşse ne var yani? Ne oluyor bu namus davası mı? Ümit Milli Takım mahalle takımı mı? Kendi yaş gruplarının oynadığı bir takım. Daha bir dakika bu çocuk pırıl pırıl. 'Beni buradan alın götürün. Ben burada durmak istemiyorum' dediği söyleniyor. Eğer bu lafları dediyse onu alıp götürsünler, bir daha da gelmesin. Burada ufacık bir konuda antrenörü bu kadar yıpratmanın bir alemi yok. Adamın bütün konsantrasyonunu bozuyorlar. Denildiği gibi bir menajer tavsiyesi ile bu işi yaptıysa ama o zaman Montella’nın orada 1 dakika durmaması lazım. Ancak bunun dışında onun bu davranışına böyle tepki göstermenin de bir alemi yok."

"KALECİDEN YANA SIKINTIMIZ YOK"

"Kaleciden yana sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Yetersiz değiller. Futbolda bazen bazı şeyleri anlatamazsınız. Bu milli maça da böyle bakmanız lazım. Her olumsuz sonuçta eyvah mantığına girmememiz lazım. Milli maçları hazırlık maçı diye de ayırmamak lazım. Senede kaç maç oynuyorsunuz zaten. İnsanlar fikir sahibi oluyor bu sefer de acımasızca eleştiriyorlar. Bu arada ben şunu deneyeyim bunu deneyeyim derken , tamam dene ama, denerken de çok aşırıya kaçma. Sanırım Montella’da bu konuda bir dahaki hazırlık maçlarında daha farklı davranır. Bu 6-1'lik sonuçta hocayı farklı eleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Buraya kadar gayet iyi sonuçlar ve oyunlarla gelmiş. Ancak futbol böyle bir oyun... Çok iyi oynayan her zaman kazanmıyor. Burada acımasız eleştiriyi bir kenara koyup milli takımı hem ruhsal hem fiziksel bu turnuvaya hazırlamamız lazım. Çünkü orada küçükte olsa bir avantajımız var. Evimizde oynayacağız. Stadyumu Türkler dolduracak, bu da bir avantaj."