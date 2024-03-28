Çocuklar Duymasın yıldızı Hayal Garip'ten şiddet itirafı: Hakaret, iftira, dayak!

28 Mart 2024 11:29 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:45

Birbirinden ünlü isimleri buluşturan, televizyon dizilerinin efsaneleri arasında bulunan Çocuklar Duymasın'da Duygu karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hayal Garip, yaşadığı şiddeti ayrıntılarıyla sosyal medya hesabından anlattı. Erkek arkadaşı Serkan K.'dan sistematik bir şiddet gördüğünü itiraf eden ünlü oyuncu dava sürecinde olduklarını da belirtti.

2010 yılında Murat Kahraman Özalp ile hayatını birleştiren bu evliliğinden iki kız çocuğu olan Hayal Garip, 2021 yılında boşandı. Geçtiğimiz yıl ise şiddet gördüğü Serkan K. ile beraber olmaya başlayan Garip, zamanla yaşadığı şiddeti şu sözlerle itiraf etti:

"Geçtiğimiz sene Serkan K. ile birçoğunuzun da şahit olduğu bir birliktelik yaşadım. Sizlerin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi… Fakat gerçek olan, benim bu ilişki içerisinde, duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı.''

''ŞİDDET MANİPÜLASYONLARLA GELDİ''

''Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor, herkes gitse, ben buradayım diyor, tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet. İyisini gördüğünüz kötünün içindeki o iyiliğe tekrar kavuşacağınız umudu da, manipülasyonlar ile geliyor. Gidemiyorsun, kalamıyorsun!"

''HAKARET, İFTİRA, DAYAK...''

"Asla kurtulmayı başaramadığın kısır bir döngü! Uzaklaşmayı denedikçe daha fazla artan baskı, manipülasyon, fiziksel şiddet beni bu ilişkiye hapsetti. Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak... Aylar süren bu döngüden çıkmayı güç bela başardım. Sonunda kurtuldum... Ama çocuklarım ve benim payıma kalan travmalar bazen bizi yorgun düşürüyor...''

''İlk önce kızlarıma hem özür, hem hayat borçluyum... Bana bu süreçte desteğini sorgusuz kuzenlerim, eniştem, ablam, kızlarımın babası Murat, gelinim ve erkek kardeşim sizi çok seviyorum. Ve isimlerini buraya sığdıramayacağım dostlarım ve Zekeriyaköy Jandarma Komutanlığı'nda görevli komutamın ve asker kardeşlerim teşekkür ederim."

DAVA GÜNÜ BUGÜN

"28.03.2024 Perşembe günü, sabah saat 10:00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek davam öncesinde, başta adalet için ve belki de daha önemlisi başka mağdurlar olmaması için, mücadelemi sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Biraz da kendimi yalnız hissetmemek için ve başka kadınların da kendilerini yalnız hissetmemeleri için..."