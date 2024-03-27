Johnny Depp'siz yeni Karayip Korsanları serisi! Kaptan Jack Sparrow hayranları harekete geçti

27 Mart 2024 11:51 - Güncelleme : 27 Mart 2024 12:31

Fatih Terim'in kızı Buse Terim bitirdiği 10 yıllık evlilikten sonra ilk kez konuştu! Eski eşi Volkan Bahçekapılı ve Seçil Erzan arasında ne oldu?

Fatih Terim'in kızı Buse Terim bitirdiği 10 yıllık evlilikten sonra ilk kez konuştu! Eski eşi Volkan Bahçekapılı ve Seçil Erzan arasında ne oldu?

Jerry Brucjheimer, serinin devamının çekilmeyeceğini belirtti. En önemli nedeni ise hikaye devamlılığının kaybolmasına bağladı. Ayrıca Brucjheimer, Johnny Depp'in dava sürecinin de etkili olduğunu hatırlattı. Depp'in dava sonrası itibarını kazanması ardından filmin serisinde yer alacağına dair iddialar dolaşırken gelen haber Kaptan Jack Sparrow hayranlarını kızdırdı.

JOHNNY DEPP'SİZ YENİ KARAYİP KORSANLARI SERİSİ!

Kaptan Jack Sparrow ile özdeşleşen Johnny Depp'e karşı gizli boykot devam ediyor iddiaları güçlendi. Jerry Brucjheimer'in Karayip Korsanları hikayesine sıfırdan başladığını duyuran haber ortalığı karıştırdı. İddiaları güçlendiren bu durum sonrası Brucjheimer açıklamada bulundu. Stüdyodan oyuncuya kadar bozulduğunu öne süren ünlü yönetmen böyle devam edilmeyeceğini anlattı. Ancak Kaptan Jack Sparrow hayranları bu açıklamaya inanmadı.

Rebbot yani yeniden çekilecek film serisinin değer kaybetmemesi için harekete geçen ekip Johnny Depp'in yer alma ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlattı. Ancak belli bir kısımda olacak olan Depp'in hangi karakteri oynayacağı merak edildi. Ünlü yönetmen ayrıca bu kez filmin seri şeklinde değil de belki de uzun bir filmde tek şekilde sunacağını da açıkladı.

Denizlerdeki korsancılığı anlatan filmin fantastik tarafı beğeni toplarken film ilk kez 2003 yılında yayın hayatına başladı. Hasılatı 3.7 milyar doları bulan film serisinde 5 adet film yer aldı. Her filmde diğer hikayeden kalan parça devam ettirildi. En son 2017 yılında çekildi. Akabinde Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasında itibar ve şiddet davaları savaşı başladı. Bu davalar sonrası Depp gözden düştü. Seri çekimleri durduruldu.