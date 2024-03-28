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28 Mart 2024 19:25 - Güncelleme : 28 Mart 2024 19:26

Ünlüler bayramda servet kazanacak! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi

Her yıl olduğu gibi bu bayramda da bazı sanatçılar bayramda sahne alacak. Ünlü isimlerin konserden kazanacağı ücretler ise dudak uçuklattı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Ünlüler bayramda servet kazanacak! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi

Bu yıl 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı 13 Nisan'da bitecek. Bu yılda ünlü isimler bayramı sahnede geçirecek. Sahne ücretleri belli olurken, Tarkan zirveyi yine kimseye bırakmadı. 

ALEYNA TİLKİ 

Kıbrıs - 1 MİLYON TL

Ünlüler bayramda servet kazanacak! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi - 1. Resim

İREM DERİCİ 

İstanbul Kartal, İstanbul Büyükçekmece - 1 MİLYON 800 BİN TL

Ünlüler bayramda servet kazanacak! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi - 2. Resim

YILDIZ TİLBE 

2 Milyon TL 

Ünlüler bayramda servet kazanacak! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi - 3. Resim

GÜLŞEN 

İstanbul, Antalya, Kıbrıs, Berlin - 10 MİLYON TL

Ünlüler bayramda servet kazanacak! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi - 4. Resim

CANDAN ERÇETİN

Antalya - 2 MİLYON TL

Ünlüler bayramda servet kazanacak! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi - 5. Resim

ÖZCAN DENİZ

Kıbrıs, Antalya - 4 MİLYON TL

Ünlüler bayramda servet kazanacak! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi - 6. Resim

TARKAN 

16 MİLYON TL 

Ünlüler bayramda servet kazanacak! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi - 7. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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