Ünlüler bayramda servet kazanacak! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi

28 Mart 2024 19:25 - Güncelleme : 28 Mart 2024 19:26

Bu yıl 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı 13 Nisan'da bitecek. Bu yılda ünlü isimler bayramı sahnede geçirecek. Sahne ücretleri belli olurken, Tarkan zirveyi yine kimseye bırakmadı.

ALEYNA TİLKİ

Kıbrıs - 1 MİLYON TL

İREM DERİCİ

İstanbul Kartal, İstanbul Büyükçekmece - 1 MİLYON 800 BİN TL

YILDIZ TİLBE

2 Milyon TL

GÜLŞEN

İstanbul, Antalya, Kıbrıs, Berlin - 10 MİLYON TL

CANDAN ERÇETİN

Antalya - 2 MİLYON TL

ÖZCAN DENİZ

Kıbrıs, Antalya - 4 MİLYON TL

TARKAN

16 MİLYON TL