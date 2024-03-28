28 Mart 2024 19:25 - Güncelleme : 28 Mart 2024 19:26
Ünlüler bayramda servet kazanacak! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi
Her yıl olduğu gibi bu bayramda da bazı sanatçılar bayramda sahne alacak. Ünlü isimlerin konserden kazanacağı ücretler ise dudak uçuklattı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Bu yıl 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı 13 Nisan'da bitecek. Bu yılda ünlü isimler bayramı sahnede geçirecek. Sahne ücretleri belli olurken, Tarkan zirveyi yine kimseye bırakmadı.
ALEYNA TİLKİ
Kıbrıs - 1 MİLYON TL
İREM DERİCİ
İstanbul Kartal, İstanbul Büyükçekmece - 1 MİLYON 800 BİN TL
YILDIZ TİLBE
2 Milyon TL
GÜLŞEN
İstanbul, Antalya, Kıbrıs, Berlin - 10 MİLYON TL
CANDAN ERÇETİN
Antalya - 2 MİLYON TL
ÖZCAN DENİZ
Kıbrıs, Antalya - 4 MİLYON TL
TARKAN
16 MİLYON TL
Kaynak: TGRT Haber.com