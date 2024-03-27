Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaşlı teyzeyle sohbetinde dikkat çeken anlar: "3 metreden düştü vazgeçmedi!"

27 Mart 2024 21:02 - Güncelleme : 27 Mart 2024 21:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'daki seçim çalışmaları sırasında yaşlı teyzeyle samimi sohbeti dikkat çekti. AK Parti teşkilatından gençlerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden yaşlı kadının seçim çalışmaları yaparken 3 metrelik havuza düşüp 3 ay hastanede yoğun bakımda kaldığı öğrenildi.

Yaşlı teyze, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız. 20 senedir seninle beraberiz." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan teyzenin bu sözlerine sarılarak karşılık verip "Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız" yanıtını verdi.

Teşkilat üyesi gençlerden birisi "Bizimle beraber seçim çalışmasında 3 metrelik havuza düştü, biz onu 3 ay hastanede tuttuk. Partimizin emektarı" diyerek partinin yaşlı üyesinin azimli çalışmasını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teyzenin bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine, yanındakilere, yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Yaşlı teyze, "Mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ım var devletim var, yeter bana" ifadelerini kullandı.