Fatih Erbakan AK Parti'ye destek şartını açıkladı: Yapsınlar bugün çekeriz adaylarımızı 

28 Mart 2024 21:23 - Güncelleme : 28 Mart 2024 21:26

Yerel seçimlere 3 gün kala ittifak tartışmaları da alevlendi. Bugün Sarıyer'de katıldığı bir mitingde konuşan CHP lideri Özgür Özel, bağımsız aday Şükrü Genç'in adaylıktan çekilip kendilerine destek olmalarını beklerken Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken bir çıkış geldi.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da seçmenlere seslenen YRP lideri, 'CHP'ye seçim kazandırmaya çalışıyor' iddialarına, "Heykelci, rantçı belediyecilikten milletimizi kurtaralım, Milli Görüş belediyeciliği ile Türkiye’yi yeniden ahlaklı belediyecilikle tanıştıralım diye seçimlere gidiyoruz" diyerek cevap verdi.

İBB ADAYINI ÇEKMEK İÇİN ŞARTINI AÇIKLADI

Yerel seçimlerde İBB adayını çekmek için 3 şartını açıklayan Erbakan, "Bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail ile ticareti sonlandırdığını duyursun, İsrail’e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya’da İsrail’i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü’nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkardığını ilan etsin, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız." dedi.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan'ın Basın Danışmanı Şerif Varol da Erbakan'ın sözlerini paylaşarak, "hodri meydan" notunu düştü.