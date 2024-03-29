İstanbul Bayrampaşa BBP adayı adaylıktan çekildi! AK Parti adayını destekleyeceğim

29 Mart 2024 17:41 - Güncelleme : 29 Mart 2024 17:46

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart öncesi, kritik illerden İstanbul'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Murat Mert, adaylıktan çekildiğini açıklayarak AK Parti adayına destek istedi.

Murat Mert, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Türk Milletinin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ortağıyız"

Büyük Birlik Partisi, 15 TEMMUZ 2016 tarihinde sokakta Aziz Türk Milletinin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ortağıdır. Kurucu Liderimiz Şehit Muhsin YAZICIOĞLU Türk siyasi tarihinin elleri kire bulaşmamış ilk siyasi şehididir. Bizler de Şehit Liderimizin İlay-i kelimettulah için nizamı alem davasının davacılarıyız.

Bir konuşmasında şehit liderimiz, "Seçim demokratik hakkımız olarak düşünülsün. Herkes sandıkta ne yaparsa yapsın, insanlar birbirini kırmasın. Seçimler kavga aracı olmasın sel gider kumu kalır bu seçimde gidecek ama siz akraba olarak komşu olarak kalacaksınız." sözleri ile yakın siyasi tarihimize imzasını atmıştır.

"ADAYLIĞIMI GERİ ÇEKİYORUM"

Bizler Büyük Birlik Partisi'nin davasının davacıları, teşkilat mensupları, Alperenleri olarak Şehit Liderimizden ve Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’den gördüğümüz milliyetçi, maneviyatçı, demokrat siyaset anlayışı ile görev yapmaktayız.

Bayrampaşa ilçesinde aday olduğumuz süre içerisinde yaptığımız saha çalışmalarında gördüğümüz bazı kirli ilişkiler, kent uzlaşısı adı altında CHP ve DEM partilerinin milli olmayan şer ittifakının; Bayrampaşamıza, Ülkemize, Devletin varlığı ve bağımsızlığına, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğine zarar getireceğini gördüğümüz için; hiç bir maddi beklenti içinde olmadan, herhangi bir pazarlığın tarafı olmaksızın, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı davranmamak adına Ak Parti adayını desteklemek üzere, Genel Merkezimizin, İl Başkanlığımızın ve İlçe Başkanlığımızın bilgisi dahilinde adaylığımı geri çekiyorum

Büyük Birlik Partisi sevdalılarını, yukarıda belirttiğim geçerli nedenlerden dolayı AK Parti adayına oy kullanmaya davet ediyorum.

"MÜSLÜMANLARIN İKTİDAR OLMASINI ENGELLEDİNİZ DEDİRTMEYECEĞİM"

Açıklamama, Şehit Liderimiz Sayın Muhsin Yazıcıoğlunun yine tarihe geçmiş bir sözü ile son veriyorum:

"Müslümanların iktidar olmasını engellediniz sözünü size söyletmeyeceğim"

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun Temmuz 1996’daki sözleri hafızalardaki yerini koruyor. Milli Görüş hareketinin kurucu lideri merhum Erbakan Hoca da o sözleri alkışlamıştı. Var olsun teşkilat. Var olsun Alperenler.