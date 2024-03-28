İYİ Parti'de şok! Adaylıktan çekildi AK Parti adayını destekleyeceğini açıkladı

28 Mart 2024 00:07 - Güncelleme : 28 Mart 2024 00:20

İYİ Partili isimden Özgür Özel'e çok sert sözler: Bu bir siyasi kalpazanlıktır

İYİ Partili isimden Özgür Özel'e çok sert sözler: Bu bir siyasi kalpazanlıktır

İYİ Partinin Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçe belediye başkan adayı Hasan İnan, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti yöneticileri ile Sinanpaşa'nın refah seviyesinin artırılması için görüşme yaptığını belirtti.

"ERDAL KARAMAN'I DESTEKLEYECEĞİM"

İlçenin kaderini değiştirecek Organize Sanayi Bölgesi projesinin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini açık ve net bir şekilde gördüğünü kaydeden İnan,"Ayrıca birçok projeleri hayata geçirebileceğimizden bugün itibarıyla belediye başkan adaylığından çekilerek Erdal Karaman'ı destekleme kararı aldım.

Seçimden sonra her konuda kendisinin yanında olacağımın ve projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda gönüllü olarak çalışacağımın bilinmesini kamuoyuna arz ederim." ifadesini kullandı.

AK Parti adayı Erdal Karaman