Yeniden Refah'ta Ankara depremi! İstifa edip AK Parti'ye katıldılar 

27 Mart 2024 21:59 - Güncelleme : 27 Mart 2024 22:50

Yeniden Refah'tan ayılan Suat Pamukçu TGRT Haber'de... YRP'den neden ayrıldı?

Yeniden Refah'tan ayılan Suat Pamukçu TGRT Haber'de... YRP'den neden ayrıldı?

Yerel seçimlere kısa bir süre kala Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) istifa depremi yaşandı. Aralarında Ankara İl Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 23 kişi AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'nin Ankara il örgütü, Altındağ Kültür Sarayı'nda eğitim görevlileri için bir iftar buluşması düzenledi. Etkinliğin ardından katılım töreni gerçekleştirildi.

Ankara'dan AK Parti milletvekilleri Fuat Oktay ve Fatih Şahin, Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Yeniden Refah Partisi'nden ayrılan üyelere parti rozetlerini takdim etti.

Yeniden Refah'tan AK Parti'ye katılanlar tam liste şöyle: