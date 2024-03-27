27 Mart 2024 21:59 - Güncelleme : 27 Mart 2024 22:50
Yeniden Refah'ta Ankara depremi! İstifa edip AK Parti'ye katıldılar
Son dakika haberi... Yeniden Refah Partisi’nde yerel seçime 4 gün kala yeni istifalar yaşandı. Ankara'da aralarında il başkanı ve yardımcılarının bulunduğu 23 isim Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Yerel seçimlere kısa bir süre kala Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) istifa depremi yaşandı. Aralarında Ankara İl Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 23 kişi AK Parti'ye katıldı.
AK Parti'nin Ankara il örgütü, Altındağ Kültür Sarayı'nda eğitim görevlileri için bir iftar buluşması düzenledi. Etkinliğin ardından katılım töreni gerçekleştirildi.
Ankara'dan AK Parti milletvekilleri Fuat Oktay ve Fatih Şahin, Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Yeniden Refah Partisi'nden ayrılan üyelere parti rozetlerini takdim etti.
Yeniden Refah'tan AK Parti'ye katılanlar tam liste şöyle:
- Ankara il başkanı İsmail Baykal
- Ankara il siyasi işler başkanı il başkan yardımcısı Haki Güner
- Genel merkez eğitim başkan yardımcısı Şevket Alakoç
- Genel merkez engelliler koordinasyon başkan yardımcı Bülent Akıllı
- Çankaya ilçe başkanı Muhammed Emre Aktaş
- Altındağ ilçe başkanı Aydın Ünsal
- Akyurt ilçe başkanı Muharrem Çukurtarla
- Çamlıdere ilçe başkanı Ali Ersoy
- Elmadağ ilçe başkanı Şener Akın
- Haymana ilçe başkan yardımcısı Halil İbrahim Aysı
- Kahramankazan ilçe başkanı Özgür Özdemir
- Kızılcahamam ilçe başkanı vekili Fatih Demirelli
- Mamak ilçe başkanı Ercan Çetin
- Yenimahalle ilçe başkanı Aytaç Kılıç
- Polatlı ilçe başkanı Muzaffer Öztürk
- Ankara il teşkilat başkanı Hüsnü Murat Bilen
- Ankara il başkan yardımcısı Abdullah Akar
- Ankara il başkan yardımcısı Saffet Özen
- Ankara il başkan yardımcısı Uğur Doğan
- Ankara il başkan yardımcısı Fatih Demir
- Ankara il başkan yardımcısı Kemal Kara
- Ankara il başkan yardımcısı Memiş Toprak
Kaynak: TGRT Haber