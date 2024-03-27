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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 22:58 - Güncelleme : 27 Mart 2024 23:03

Memleket Partisi Mersin Tarsus adayının aracına pompalı tüfekle saldırı

Mersin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın oğlu ve Memleket Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan'ın seçim çalışması yaptığı aracına pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olay Bozdoğan'ın araçtan indikten kısa süre sonra gerçekleştirildiği bildirildi. Yaralanan olmadı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Memleket Partisi Mersin Tarsus adayının aracına pompalı tüfekle saldırı

Seçim çalışmaları kapsamında Tarsus'un Yüksekköy Mahallesi'ne giden Memleket Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan (30), araçtan indikten bir süre sonra aracı pompalı tüfekle kurşunlandı.

Memleket Partisi Mersin Tarsus adayının aracına pompalı tüfekle saldırı - 1. Resim

Kimsenin yararlanmadığı olayda jandarma ekipleri eylemi yapanların bulunması için çalışma başlattı.

Memleket Partisi Mersin Tarsus adayının aracına pompalı tüfekle saldırı - 2. Resim

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise başka yerdeki programı esnasında öğrendiği olayı şiddetle kınarken, "Kimse bizi yolumuzdan alamayacak" dedi.

Memleket Partisi Mersin Tarsus adayının aracına pompalı tüfekle saldırı - 2. Resim

Olay yeri inceleme ekipleri araç ve çevresinde inceleme yaptı.

Memleket Partisi Mersin Tarsus adayının aracına pompalı tüfekle saldırı - 3. Resim

CHP TARAFINDAN ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Partisi CHP'den aday gösterilmeyince Memleket Partisi'ne geçerek tekrar Tarsus Belediye Başkanlığına aday olan Haluk Bozdoğan'ın adaylığı, CHP'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulunca düşürülmüştü. Ardından Bozdoğan'ın oğlu Ozan Mehmet Bozdoğan, Memleket Partisi'nden aday gösterilmişti.

Memleket Partisi Mersin Tarsus adayının aracına pompalı tüfekle saldırı - 4. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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