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Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 12:16 - Güncelleme : 29 Mart 2024 12:17

Muhtar adayından şaşırtan vaat! Seçmen düşünmeye başladı

Sivas'ta bir muhtar adayının 31 Mart seçimlerinde verdiği ilginç vaat, oy verecek seçmeni şaşırttı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhtar adayından şaşırtan vaat! Seçmen düşünmeye başladı

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere saatler kala bazı bölgelerde muhtarlık yarışları kızıştı. Bir muhtar adayının vaadi vatandaşları şaşırttı. Sivas Mevlana Mahallesi muhtar adayı Burak Zakir Baş, vaadiyle adeta seçmenlerin oy verirken bir kez daha düşünmesine neden oldu.

Muhtar adayından şaşırtan vaat! Seçmen düşünmeye başladı - 1. Resim

UMRE VAADİ

Muhtar adayı Baş, seçildiği takdirde görevinin ilk yılında kura sistemiyle belirlenecek olan 2’si genç 3’ü yaşlı olmak üzere toplamda 5 kişiyi umreye göndereceğini söyledi.

Muhtar adayından şaşırtan vaat! Seçmen düşünmeye başladı - 2. Resim

KİMİSİ İNANDI KİMİSİ YALAN DEDİ

Muhtar adayı Burak Zakir Baş, umre vaadine inanmayanların olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Biz projelerimize klasik bir muhtar adayı olarak park, kaldırım, güvenlik kamerası olarak sunmak istemedik. Muhtarın görevi zaten mahallesindeki eksileri tamamlamak bunu belediyeye sunabilmek. Bizde insanların gönlüne dokunabilmek için hizmeti daha farklı şekilde gösterebilmek için 5 kişiyi umreye, 100 gencimizi Kapadokya turuna, Kuran-ı Kerime geçen her öğrencimize de ödüller vermeye aynı zamanda muhtarlıkta yapılan sosyal yardımlar kapsamında elimizden gelen hizmeti sunabilmeyi hedefledik. Başta bizi tanımayan insanlar tepki verdi, ‘Bizlere yalan projelerde vaatlerde bulunmayın’ dediler. Biz esnafız ve Sivas’ta bilinen bir firmayız o yüzden kimseye yalan vaatte bulunamayız.

Muhtar adayından şaşırtan vaat! Seçmen düşünmeye başladı - 3. Resim

Umreye 5 kişiyi göndereceğimizi söyledik 2’si genç diğer 3 kişi ise orta yaşlı ve yaşlı olmak üzere. Kura çekerek belirleyeceğiz. Yıl sonunda umre kura çekilişini yapacağız. Muhtar olduğumuz gün ilk on gün içeresinde mahallemizin dört bir köşesine kedi yuvası yapacağız. Buna projemizde yer vermedik ama çok sıkı bir şekilde çalıştığımız için yetişmedi.”

Vatandaşlar ise muhtar adayının vaadinin güzel olduğunu ve seçilmesi takdirde göndereceğine inandığını söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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