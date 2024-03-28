Özgür Özel'den Şükrü Genç'e 'çekil' çağrısı: Pazartesi günü rozetini takacağım 

28 Mart 2024 17:58 - Güncelleme : 28 Mart 2024 17:59

Yerel seçimlere 3 gün kala yerel seçim çalışmalarında sona yaklaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'de seçmenle buluştu. Partisinin ilçedeki belediye başkan adayı Oktay Aksu’ya oy isteyen Özel, 2019 yılında CHP'den belediye başkanı seçilen Şükrü Genç'e 'adaylıktan çekil' çağrısında bulundu.

Sarıyer adayı Oktay Aksu'nun iyi bir yönetici olduğunu söyleyen CHP lideri, "Eğitimi, kişiliği, partililiği ile dört dörtlük bir belediye başkan adayı Oktay Aksu. Önce Oktay Başkanımı bütün Sarıyerlilere emanet ediyorum. Bir kişinin ne kadar partili olduğuna, göreve geldiği gün değil, görevden gittiği gün; aday yapıldığı gün değil, yapılmadığı gün bakacaksın. Şimdi bazıları diyor ki, 'ben yıllarca bu partinin adayı oldum.' Çok iyi. Hadi o zaman, gençleşme, değişim zamanı. Hadi bakalım, sen tecrübeni başka tarafa akıt. Gel, burada yeni bir heyecanı başlatalım. Olmaz. Ben partinin adayıysam partideyim, yoksa karşıdayım. Ben rozeti çıkarırım, çekmeceye atarım" dedi.

ŞÜKRÜ GENÇ'E ÇAĞRI: ADAYLIKTAN ÇEKİL, ROZETİNİ TAKAYIM

Şükrü Genç'in Sarıyer'de oy böldüğünü söyleyen Özel, AK Parti'nin 'tehlike' olduğunu belirtti.

Adaylıktan çekilmesi için Genç'e çağrıda bulunan Özel, "Buradan son çağrımdır. Partinin Genel Başkanı olarak geçmişte aradım. ‘Yapma başkanım’ dedim. ‘Yapma, büyüğümüzsün’ dedim. ‘Gel, Genel Merkez’de birlikte çalışalım’ dedim. Şimdi iş geldi son 4 güne. Kapıda AKP tehlikesi. Kazanma ihtimali sıfır. Oktay Aksu kazanıyor. AKP tehdit ediyor. Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen, bugün yarın açıklamanı yaparsın. Çekilirsin, pazartesi günü gelirim, rozetini kendim takarım. Yok, şimdi çekilmedin. Pazara getirdin. Bize korkulu rüyayı gördürttün, pazar günü seçimi kazandık, ondan sonra döneyim deme. Vallahi kusura bakma, affedemeyiz. Çok açık ve net söylüyorum. Bu güzel öğrencilerin hatırına." dedi.