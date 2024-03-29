Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul vurgusu: 5 yıl daha kaybetme lüksü yok

29 Mart 2024 16:25 - Güncelleme : 29 Mart 2024 17:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere 2 gün kala çalışmalarını İstanbul'a yoğunlaştırdı. Son günleri İstanbul'da geçiren Erdoğan, Sultanbeyli'den sonra Sancaktepe ilçesine geçerek burada partililere seslendi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut yönetimin 5 yılda taş üstüne taş koyamadığını dile getirdi. 31 Mart'ta sözünü unutan değil verdiği sözleri yerine getirecek başkanları seçeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bir tarafta temiz siyasetin temsilcileri diğer tarafta avrolarla para kulesi üretenler var. Sancaktepe metro kuyularını dolduranlara yürüyün demeyecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İSRAİL'İN HESAP VERMESİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPIYORUZ"

"İsrail'in hukuk tanımaz, kutsal bilmez, zalim hükümeti yaklaşık 6 aydır Gazze'deki kardeşlerimizi katlediyor. Bu müstesna zamanlarda ellerimizi semaya Gazzeli mazlumlar için de açıyoruz. İnsani yardımlarımızla da Gazze'nin yanındayız. Şimdiye kadar 40 bin tondan fazla yardım malzemesini uçaklar ve gemilerle bölgeye gönderdik. Dün de 8. yardım gemisini 125 bin gıda kolisi ile Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a sevk ettik. İsrail üzerindeki baskının artırılması için yoğun çaba harcıyoruz. Çocuk, kadın, bebek, yaşlı demeden soykırım uygulayan canilerin hukuk önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

Birileri bildikleri halde siyasi rant için gerçekleri çarpıtsa da biz Filistin halkının ve devletinin dimdik yanındayız. İçinize şüphe düşürmeyin. Gazze hassasiyeti fırsatçılarının asılsız söylemlerine prim vermeyin. Türkiye, tüm kurumlarıyla Filistin halkının yanındadır.

MUHALEFETE FİLİSTİN ELEŞTİRİSİ

Dün akşam AFAD Başkanımızla görüştüm, ardından Kızılay Başkanımızla görüştüm. Yoğun bir şekilde bu yardımları ulaştırmanın gayreti içinde olduklarını öğrendim. Türkiye'nin gayretlerinin en yakın şahidi tüm fertleriyle Filistin halkıdır. Şahsımızın yanı sıra Dışişleri Bakanımız, MİT Başkanımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, vakıflarımız Filistin ve Gazze için çalışıyor, didiniyor, mücadele ediyor. Türkiye; Suriye, Somali, Karabağ imtihanını nasıl alnının akıyla verdiyse Gazze imtihanını da vermenin gayretindedir. Vatanlarını koruyan Gazzeli yiğitlere terörist iftirası atan İsrail aşıklarının değirmenlerine su taşıyanların bize edecek tek kelamı olamaz.

MİTİNGE 25 BİN KATILDI

Geçen sene 14-28 Mayıs seçimlerinden bir gün önce sizlerle kucaklaşmıştık. 13 Mayıs'taki mitingimizde Sancaktepe'nin desteğini beklediğimizi ifade etmiştik. Bize verdikleri sözlerine sadık kaldılar. Şimdi 31 Mart'ta bu sözü yenileyeceğimize eyvallah diyor muyuz? Pazar günü yeniden Sancaktepe diyor muyuz? Milletvekilliğinde yüzde 48, Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 50'yi aşan oy oranı ile Sancaktepe, Cumhur İttifakı dedi. Sancaktepe'de katılımı sordum. 25 bin. Sancaktepe bize böyle destek verdikçe, Türkiye'nin şahlanışını kimse durduramaz.

"5 YILDA TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAMAYANLAR VAR"

Önümüzde yine kritik bir seçim var. Pazar günü bir kez daha sandığa gideceğiz. Eser üretecek, 7/24 hizmetimizde olacak yerel yöneticileri belirleyeceğiz. Verdiği sözü unutan değil yerine getirecek belediye başkanlarını seçeceğiz. 5 yıl boyunca ilimizin ve ilçemizin hangi zihniyet tarafından yönetileceğinin kararını sandıkta vereceğiz. Bir taraftar eserleri ile konuşan diğer tarafta 5 yıl boyunca taş üstüne taş koymayanlar var. Bir tarafta temiz siyasetin temsilcileri diğer tarafta avrolarla para kulesi üretenler var. Neymiş tam gaz ileri. İnanıyor musunuz? Tam gaz ileri değil, tam aksine tam gaz geri. 31 Mart'ta ilimizi ve ilçemizi yönetecek isimlerle beraber bu iki farklı anlayış arasında bir tercihte bulunacağız. İstanbul'un bir 5 sene daha kaybetme lüksü yok.

İMAMOĞLU'NA METRO GÖNDERMESİ

Sancaktepe metro kuyularını dolduranlara yürüyün demeyecek. Sancaktepeli kardeşlerimiz eser ve hizmet siyaseti ile yola devam edilecek. Biz bu aziz şehrin emanetini 30 yıl önce devraldık. Büyükşehir başkanı olarak 4 buçuk yıl şehrimize hizmet ettik. Dağ gibi birikmiş sorunlara çözüm bulduk. İstanbul'u çöp çamur çukur belasından biz kurtardık. Vatandaşımıza İstanbul'da yaşamanın eziyetini değil mutluluğunu tattırdık.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞEHİR HASTANESİ SANCAKTEPE'DE

Son 21 yılımız cumhuriyet tarihinin altın devri olarak kayıtlara geçti. Avrasya tünelini, Marmara'yı, Yavuz Selim Köprüsü'nü, Kuzey Marmara'yı kim yaptı? İnşallah 4 bin 100 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden birini Sancaktepe'ye inşa ediyoruz."