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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 10:25 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:34

2005 ve sonrası doğan en yetenekli futbolcular... Listede iki Türk var

Dünya futbolunda 2005 ve sonrası doğan en yetenekli futbolcular belli oldu, listeye iki Türk yıldız girdi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: Sabah
2005 ve sonrası doğan en yetenekli futbolcular... Listede iki Türk var

Dünya futbolunda genç futbolcuların sahneye çıkması tribünleri ateşlendiriyor.

Son dönemlerde Lamal ve Endrick gibi yıldızlar dikkat çekerken, 1x1 FTBL'a göre 2005 ve sonrası doğan en yetenekli futbolcuların listesi belli oldu. Listeye Türkiye’den iki genç yıldız girdi.

2005 VE SONRASI DOĞAN EN YETENEKLİ FUTBOLCULAR

ECHEVERRI - RIVER PLATE (2006 DOĞUMLU)

2005 ve sonrası doğan en yetenekli futbolcular... Listede iki Türk var - 1. Resim

MATHYS TEL - B. MUNIH (2006 DOĞUMLU)

CUBARSI - BARCELONA (2007 DOĞUMLU)

LAMINE YAMAL - BARCELONA (2007 DOĞUMLU)

2005 ve sonrası doğan en yetenekli futbolcular... Listede iki Türk var - 2. Resim

MAINOO - M. UNITED (2005 DOĞUMLU)

YORO - LILLE (2005 DOĞUMLU)

HATO - AJAX (2006 DOĞUMLU)

MOSCARDO - CORINTHIANS (2005 DOĞUMLU)

2005 ve sonrası doğan en yetenekli futbolcular... Listede iki Türk var - 3. Resim

ZAIRE-EMERY - PSG (2006 DOĞUMLU)

LEWIS MILEY - NEWCASTLE UNITED (2006 DOĞUMLU)

RESTES - TOULOUSE (2005 DOĞUMLU)

ROQUE - BARCELONA (2005 DOĞUMLU)

PAEZ - INDEPENDİENTE DEL VALLE (2007 DOĞUMLU)

2005 ve sonrası doğan en yetenekli futbolcular... Listede iki Türk var - 4. Resim

ENDRICK - PALMEIRAS - REAL MADRID (2006 DOĞUMLU)

VERMEEREN - ATLETIOC MADRID (2005 DOĞUMLU)

BERGVALL - DJURGARDEN (2006 DOĞUMLU)

ARDA GÜLER - REAL MADRID (2005 DOĞUMLU)

2005 ve sonrası doğan en yetenekli futbolcular... Listede iki Türk var - 5. Resim

KENAN YILDIZ - JUVENTUS (2005 DOĞUMLU)

2005 ve sonrası doğan en yetenekli futbolcular... Listede iki Türk var - 6. Resim

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Kaynak: Sabah
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