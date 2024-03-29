2005 ve sonrası doğan en yetenekli futbolcular... Listede iki Türk var

29 Mart 2024 10:25 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:34

Dünya futbolunda genç futbolcuların sahneye çıkması tribünleri ateşlendiriyor.

Son dönemlerde Lamal ve Endrick gibi yıldızlar dikkat çekerken, 1x1 FTBL'a göre 2005 ve sonrası doğan en yetenekli futbolcuların listesi belli oldu. Listeye Türkiye’den iki genç yıldız girdi.

2005 VE SONRASI DOĞAN EN YETENEKLİ FUTBOLCULAR

ECHEVERRI - RIVER PLATE (2006 DOĞUMLU)

MATHYS TEL - B. MUNIH (2006 DOĞUMLU)

CUBARSI - BARCELONA (2007 DOĞUMLU)

LAMINE YAMAL - BARCELONA (2007 DOĞUMLU)

MAINOO - M. UNITED (2005 DOĞUMLU)

YORO - LILLE (2005 DOĞUMLU)

HATO - AJAX (2006 DOĞUMLU)

MOSCARDO - CORINTHIANS (2005 DOĞUMLU)

ZAIRE-EMERY - PSG (2006 DOĞUMLU)

LEWIS MILEY - NEWCASTLE UNITED (2006 DOĞUMLU)

RESTES - TOULOUSE (2005 DOĞUMLU)

ROQUE - BARCELONA (2005 DOĞUMLU)

PAEZ - INDEPENDİENTE DEL VALLE (2007 DOĞUMLU)

ENDRICK - PALMEIRAS - REAL MADRID (2006 DOĞUMLU)

VERMEEREN - ATLETIOC MADRID (2005 DOĞUMLU)

BERGVALL - DJURGARDEN (2006 DOĞUMLU)

ARDA GÜLER - REAL MADRID (2005 DOĞUMLU)

KENAN YILDIZ - JUVENTUS (2005 DOĞUMLU)