Ali Yerlikaya'dan Sagiv Jehezkel açıklaması

15 Ocak 2024 18:15 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 18:31

Antalyaspor'un İsrail asıllı futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor karşılaşmasında attığı golün ardından yaptığı gol sevinci sebebiyle kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı. Jehezkel'in gol sevincinde bileğindeki yazı ile Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını hatırlatması, büyük bir tepkiye neden oldu.

SKANDAL SEVİNÇ

Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor ile oynanan maçın 68. dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı gösteren Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Jehezkel'in bileğindeki yazıda "100 gün, 7.10 (Ekim)" ifadeleri yer alarak, Hamas'ın İsrail'e yönelik Ekim ayındaki saldırısını işaret ediyordu.

YERLİKAYA DUYURDU: ÜLKEMİZDEN AYRILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya, Jehezkel'in Türkiye sınırlarından ayrıldığını duyurdu. X hesbaından açıklama yapan Yerlikaya, "Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır." dedi.

"TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Jehezkel, emniyetteki ifadesinde, sahaya çıkmadan önce soyunma odasında, sol bileğinde sakatlığından dolayı bulunan beyaz bandaja, "100 days" ve "07.10" yazdığını, Davut Yıldızı amblemi çizdiğini belirtti.

Bu sırada yanında herhangi bir takım arkadaşı ya da teknik heyetten kimse olmadığını vurgulayan Jehezkel'in, "Amacım Hamas ve İsrail arasında devam eden savaşın 100. gününe dikkati çekmekti" dediği öğrenildi.