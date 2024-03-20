Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler: Küme düşmeliydi...

20 Mart 2024 02:42 - Güncelleme : 20 Mart 2024 02:43

Trabzonspor Fenerbahçe maçının sonunda yaşanan çirkin olayların yankıları sürüyor. Bordo mavililerin eski başkanlarından Sadri Şener, olaylı karşılaşmasıyla ilgili konuştu. Ali Koç'un "ligden çekiliriz" sözlerine ilişkin Şener, “Esasında şike sürecinde şikeden dolayı oynayacaklardı, o zaman şimdi oynasınlar. Büyük bir camia bunu kabul etmek lazım, ama bunu yarın Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da yaparsa o zaman ne olur. Bunu akılcı bir şekilde masaya oturup konuşmak lazım” dedi.

"YANLIŞ HAKEM ATANDI"

Sadri Şener, Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşananların hiç olmaması gereken olaylar olduğunu belirterek "Kim suçlu, kim değil benim karar vermem mümkün değil. Bence maça yanlış hakem atandı. Halil Umut Meler, Türkiye’nin en iyi hakemlerinden bir olmasına rağmen geçirdiği bir travma var. Öyle bir hakemi böyle bir maça vermek yanlış. Adam psikolojik olarak ne Trabzon ne de Fener’in faullerini kolay çalacak bir durumda değildi. Başka bir hakem verilmeliydi. En büyük yanlış buydu" dedi.

"BOKSÖR GİBİ DOLAŞMALARI DA YANLIŞ"

Maç sonunda yaşanan arbedeyle ilgili konuşan Şener "Bizim seyircilerin sahaya atlaması ne kadar yanlışsa, Fenerbahçeli futbolcuların boksör gibi ortalıkta dolaşmaları da bir yanlış. Bu yıllardır gelen bir olay Fenerbahçe maçlarında. Üzücü bir durum bir daha olmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN RUHUNDA VAR"

Fenerbahçe ve yaşanan olaylarla ile ilgili açıklamalarına devam eden Sadri Şener, "Karşılıklı restleşmenin, birbirini sevmemenin saymamanın baş nedenlerinden biri bence, Fenerbahçe’nin sanki bu ligin sahibi gibi, onlarsız hiç birşey olmaz gibi davranması, insanlara yukarıdan bakış biçimleri, küçük görmeleri bu sonuçları oluşturuyor. Trabzon’u küçük göremiyorsun olmuyor tabii ama Pendik’i görüyor, gidiyor futbolcu hareketler yapıyor. Bu Fenerbahçe’nin ruhunda olan bir şey, düzeltilebilir mi, düzeltilemez mi, onu bilmiyorum. Ama şu da var, bizim Trabzon da bu konularda hiçbir zaman ezilmez o da doğru." sözlerini sarf etti.

"ŞİMDİ 1. LİG'DE OYNASINLAR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un "1. Lig’de oynarız, ligden çekiliriz" tarzındaki söylemlerini değerlendiren Şener Sadri Şener, "Esasında şike sürecinde şikeden dolayı oynayacaklardı, o zaman şimdi oynasınlar. Büyük bir camia bunu kabul etmek lazım, ama bunu yarın Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da yaparsa o zaman ne olur. Bunu akılcı bir şekilde masaya oturup konuşmak lazım" dedi.