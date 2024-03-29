Kredi kartı da tarih oluyor: Tek el hareketiyle ödeme dönemi

29 Mart 2024 15:31 - Güncelleme : 29 Mart 2024 15:35

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Amazon, kullanıcıların avuç içlerini temassız ödeme yöntemi olarak kullanabilecekleri "Amazon One" platformu için yeni mobil uygulamayı piyasaya sürdü.

Kullanıcılar artık Amazon One'a kaydolmak için fiziksel bir perakende satış noktasına gitmek yerine yeni Amazon One uygulamasını (iOS veya Android cihazlarda mevcut) indirebilir ve doğrudan evde, işte veya herhangi bir yerde avuçlarının fotoğrafını çekebilirler.

AVUÇ İÇİNİ 'KREDİ KARTI' SAYIYOR

Çevrim içi profil oluşturduktan ve bir ödeme yöntemi ekledikten sonra, kullanıcıların avuç içi sisteme eklenir ve artık yüzlerce mağaza, stadyum, havaalanı, fitness merkezi ve daha fazla yerde ödeme, giriş, yaş doğrulama vb. işlemlerde kullanılabilir.

Hizmet şu anda yalnızca ABD'de 500'ü aşkın Whole Foods Market, Amazon Mağazası ve 150'den fazla üçüncü taraf konumlarda geçerli olup, diğer ülkelere ne zaman açılacağı belirsizliğini koruyor.

Şirket, yeni uygulama aracılığıyla çekilen tüm avuç içi görüntülerinin şifrelendiğini ve AWS bulutundaki güvenli bir Amazon One domaine gönderildiğini açıkladı. Görüntülerin bir mobil cihaza kaydedilmediğini veya indirilmediğini savundu.

KİMLİK OLARAK DA KULLANILABİLİYOR

8 milyonu aşkın kullanıcısı olduğu açıklanan Amazon One, ayrıca kimlik doğrulama işlemlerinde de kullanılabiliyor. Örneğin bir şirket, bu hizmet sayesinde çalışanlarının giriş sırasında kimliğini doğrulayabilir.

Temassız işlem özellikli akıllı telefonlar, akıllı saatler ve diğer elektronik cihazlar günümüzde yaygın olarak kullanılmakta. Üstelik çoğu kredi kartı ve kimlik kartları da yerleşik olarak bu teknolojiyi destekliyor.