iPhone'lardaki büyük eksiklik gideriliyor! Mesajlaşmada yeni dönem için tarih verildi

29 Mart 2024 13:48 - Güncelleme : 29 Mart 2024 13:48

AB'den Google, Apple ve Meta'ya soruşturma: Suçlamalar ve öngörülen yaptırımlar neler?

AB'den Google, Apple ve Meta'ya soruşturma: Suçlamalar ve öngörülen yaptırımlar neler?

Teknoloji devleri Google ve Apple arasındaki mesajlaşma deneyimini iyileştirme yarışı hız kesmiyor. Son gelişmelere göre Google, Apple'ın iPhone'ları için "Zengin İletişim Hizmetleri - Rich Communication Services (RCS)" desteğini getireceği tarihi açıkladı.

Google Messages sayfasında kısa bir süre görünen bir bölüm, Apple'ın gelecek sonbaharda RCS desteğini sunacağını iddia etti. iPhone kullanıcılarının mesajlaşma deneyimini zenginleştireceği söylenen bu özelliğin, iOS 18 güncellemesiyle birlikte gelmesi bekleniyor.

İPHONE, RCS ÖZELLİĞİNE KAVUŞUYOR

9to5Google'ın fark ettiği bu gizli bölüm, RCS'nin getirdiği avantajlara odaklanıyor. "Yakında iOS'ta" başlığı altında, RCS'nin iPhone'lara gelmesinin tüm kullanıcılar için daha iyi bir mesajlaşma deneyimi sağlayacağını vurguluyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Apple, RCS desteği eklemek üzerinde çalıştığını doğrulamıştı, ancak bu desteğin ne zaman geleceğine dair net bir zaman çerçevesi belirtmemişti. Ancak, Google'ın son iddiası, bu desteğin bu sonbaharda gelebileceğini işaret ediyor.

Bu gelişme, Google'ın uzun süredir Apple'a RCS eklemesi konusunda baskı yapması ve kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi hedeflemesiyle örtüşüyor. RCS, Android ve iOS kullanıcıları arasında daha zengin medya paylaşımı imkanı sunacak, bu da kullanıcıların iletişimini daha da zenginleştirecek.

İMESSAGE, ANDROİD'E GELMİYOR

Bununla birlikte birçok kişinin zannettiğinin aksine iMessage, Android platformuna gelmeyecek. 9to5Mac sitesi haberinde iMessage'ın iPhone, iPad ve Mac gibi Apple cihazlarına özel kalmaya devam edeceğini, RCS'nin ise ek bir hizmet olarak sunulacağını yazdı.