Samsung telefonlardan kaldırılan kullanışlı özellik geri geliyor

29 Mart 2024 09:52 - Güncelleme : 29 Mart 2024 09:52

Samsung, Galaxy akıllı telefon kullanıcılarının son şarjdan bu yana ekran açılmasını süresini ve pil ömrü istatistiklerini görebilecekleri "Son Şarjdan Bu Yana" isimli özelliği geri getirme kararı aldı.

Bu özellik geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen One UI 6 güncellemesinde kaldırılmıştı ve Samsung da kullanıcılardan tepki almıştı. Aradan geçen bir yıllık sürenin ardından Güney Koreli şirket, geri adım atarak özelliği yeniden telefonlarına ekleme kararı aldı.

'CİHAZ BAKIMI' UYGULAMASINA EKLENECEK

SamMobile sitesinin haberine göre, Samsung Galaxy akıllı telefonlarda bulunan 'Cihaz Bakımı' uygulamasının 13.8.06.11 kodlu sürümüne "Son Şarjdan Bu Yana" filtresi yeniden eklendi.

Yeni sürüm Samsung tarafından yayınlandı, ancak şu anda çoğu kullanıcı için mevcut olmasa da çeşitli internet siteleri üzerinden .APK dosyası olarak indirilip kurulabiliyor. One UI 5.1 ve One UI 6.0 sürümlerini çalıştıran akıllı telefonlarda da çalıştırılabildiği belirtiliyor.

Ekran görüntüsünde de görüleceği gibi, Cihaz Bakımı uygulamasının son sürümünü yükledikten sonra açılır menüde, "Bugün" ve "Son Şarjdan Bu Yana" olmak üzere iki adet filtre yer alıyor.

İlk seçenek, geçerli günün pil şarjı ve pil ömrü grafiğini görüntülerken, ikincisi ise akıllı telefonunuzu en son şarj ettiğiniz zamandan beri ekranın açık kalma süresini görüntüler.

Cihaz Bakımı uygulamasının en son sürümü Samsung Galaxy Store platformunda kullanıma sunuldu.