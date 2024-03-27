Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Teknoloji>WhatsApp'a yeni seçenek: Artık tek tek uğraşmanıza gerek kalmayacak
27 Mart 2024 15:14 - Güncelleme : 27 Mart 2024 15:14

WhatsApp'a yeni seçenek: Artık tek tek uğraşmanıza gerek kalmayacak

WhatsApp, kullanıcıların fotoğraflar gönderimini varsayılan olarak "HD Kalite" seçeneğiyle yapabilecekleri bir özelliği test etmeye başladı.

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: WABetaInfo
WhatsApp&#039;a yeni seçenek: Artık tek tek uğraşmanıza gerek kalmayacak

WhatsApp, ağustos ayında fotoğrafların daha yüksek kalitede (görüntünün tam çözünürlüğünde) gönderilebileceği bir özellik tanıtmıştı. Ancak kullanıcıların her görüntü için manuel olarak ve ayrı ayrı "HD Kalite" seçeneğini seçmeleri gerekiyordu.

HD KALİTE SEÇENEĞİ OTOMATİKLEŞTİRİLECEK

Android 2.24.7.17 için WhatsApp beta sürümünde, "Saklama Alanı ve Veriler" menüsündeki yeni "Medya Yükleme Kalitesi" seçeneğiyle tüm görsellerin ve videoların otomatik olarak HD olarak gönderilebildiği ortaya çıktı.

WhatsApp'a yeni seçenek: Artık tek tek uğraşmanıza gerek kalmayacak - 1. Resim

"Standart Kalite" seçildiğinde alıcı, kaliteyi daha düşük tutarken daha hızlı teslimat için medyayı sıkıştırılmış bir dosya halinde alacak. HD Kalite seçeneği ise fotoğrafı daha kaliteli bir şekilde gönderecek, ancak altı kat daha fazla dosya alanı kapladığı ve gönderilmesinin daha yavaş olacağı söyleniyor.

Medya paylaşım ekranındaki geçiş, gerektiğinde bazı dosyaları farklı bir kalite ayarında göndermenize olanak tanıyacak şekilde sabit duruyor.

Bu özellik belirli sayıda beta test kullanıcısına sunuldu. Özellikle ilgili tüm sorunlar giderildikten sonra kararlı sürümde kullanıma sunulacaktır. Bu nedenle, uygulamanızı Google Play aracılığıyla düzenli olarak güncellemeyi unutmayın.

İlgili Haberler

Kaynak: WABetaInfo
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...