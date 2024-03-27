WhatsApp'a yeni seçenek: Artık tek tek uğraşmanıza gerek kalmayacak

27 Mart 2024 15:14 - Güncelleme : 27 Mart 2024 15:14

WhatsApp, ağustos ayında fotoğrafların daha yüksek kalitede (görüntünün tam çözünürlüğünde) gönderilebileceği bir özellik tanıtmıştı. Ancak kullanıcıların her görüntü için manuel olarak ve ayrı ayrı "HD Kalite" seçeneğini seçmeleri gerekiyordu.

HD KALİTE SEÇENEĞİ OTOMATİKLEŞTİRİLECEK

Android 2.24.7.17 için WhatsApp beta sürümünde, "Saklama Alanı ve Veriler" menüsündeki yeni "Medya Yükleme Kalitesi" seçeneğiyle tüm görsellerin ve videoların otomatik olarak HD olarak gönderilebildiği ortaya çıktı.

"Standart Kalite" seçildiğinde alıcı, kaliteyi daha düşük tutarken daha hızlı teslimat için medyayı sıkıştırılmış bir dosya halinde alacak. HD Kalite seçeneği ise fotoğrafı daha kaliteli bir şekilde gönderecek, ancak altı kat daha fazla dosya alanı kapladığı ve gönderilmesinin daha yavaş olacağı söyleniyor.

Medya paylaşım ekranındaki geçiş, gerektiğinde bazı dosyaları farklı bir kalite ayarında göndermenize olanak tanıyacak şekilde sabit duruyor.

Bu özellik belirli sayıda beta test kullanıcısına sunuldu. Özellikle ilgili tüm sorunlar giderildikten sonra kararlı sürümde kullanıma sunulacaktır. Bu nedenle, uygulamanızı Google Play aracılığıyla düzenli olarak güncellemeyi unutmayın.