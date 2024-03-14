Çorba değil ana yemek, iftar sofranız şenlenecek! İşte analı kızlı çorbası tarifi...

14 Mart 2024 16:23 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:32

Ramazan ayı nedeniyle evlerden gelen o mis gibi yemek kokuları oruç tutanları heyecanlandırıyor. Şüphesiz ramazanın en tatlı telaşı ise ''Akşama ne pişirsem?'' diye düşünmek. Bugünün lezzet serüvenine ise Anadolu'nun sevilen lezzeti analı kızlı çorbasını ekledik. Henüz pişirken çıkardığı kokularla baş döndüren ve sevmeyenin çok az olduğu ana kızlı tarifini sizler için hazırladık... Yapımı biraz zor olsa da damakta bırakan o tadı buna değecek.

İşte o muhteşem lezzetli analı kızlı çorbasının tarifi...

ANALI KIZLI ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

Hamuru için malzemeler:

- 2,5 su bardağı ince bulgur

- 1 su bardağı irmik

- 2,5 su bardağı sıcak su

- 1 y.k. biber salçası

- 1 adet yumurta

- 1,5 tatlı kaşığı tuz

Çorba için malzemeler:

- 2 y.k. zeytinyağı

- 150 gram kuşbaşı et

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 4 su bardağı su

- 1,5 tatlı kaşığı nar ekşisi

- 5 yemek kaşığı limon suyu

- 1,5 su bardağı haşlanmış nohut

- 1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için malzemeler:

- Yarım soğan

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 250 gram kıyma

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- Pul biber, tuz, karabiber

YAPILIŞI:

- İlk önce çorbanın hamuru için ince bulgur ve irmiği karıştırarak üzerine sıcak su ekleyip ağzını kapatın ve 15 dakika bekletin.

- Hamur beklerken iç harcı hazırlayın.

- Tavanın içerisine zeytinyağı ve soğanları ekleyip kavurun. Soğanlar kavrulunca kıymayı ekleyin ve pişirin.

- Son olarak içerisine biber salçası, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın.

- Pişen iç harcı kenara koyun.

- İç harcın ardından tekrar hamuru yapmaya geçelim.

- Bulguların içerisine yumurta, salça ve tuzu ekleyerek iyice yoğurun.

- Hazırladığınız iç harcını içli köfte yapar gibi hamurun içerisine ekleyip yuvarlayın.

- Son olarak çorba için derin bir tencerede etleri kavurun üzerine salça ve su ekleyin.

- Kaynamaya başlayınca hazırladığınız hamuru, nar ekşisini, limonu, nohutu ekleyin ve kısık ateşte 10 dakika pişirin.

- Analı kızlı çorbanız hazır. Afiyet olsun… 😊