İftar sofralarının en şık yemeği olacak! İşte güveçte patates püreli misket köfte tarifi...

13 Mart 2024 17:58 - Güncelleme : 13 Mart 2024 18:11

Ramazan ayında iftar sofralarını zenginleştiren lezzetlerden biri de güveçte patates püreli misket köfte oldu. Ağızları lezzetlendiren ve zengin misafir sofralarını şenlendiren güveçte patates püreli misket köftenin yapımını sizler için hazırladık. Yapımı oldukça basit olan güveçte patates püreli misket köfte için gerekli olanlar...

GÜVEÇTE PATATES PÜRELİ MİSKET KÖFTE

MALZEMELERİ:

Köfte için;

500 gr kıyma

1 yumurta

2 diş sarımsak

1 adet rendelenmiş soğan

Ekmek içi

Tuz, pul biber, karabiber, kimyon

1 çay kaşığı karbonat

Patates Püresi için;

- 4 adet patates

- 1 çorba kaşığı tereyağı

- Yarım bardak süt

- 1 çay kaşığı tuz

- Karabiber

Beşamel için;

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 2 yemek kaşığı un

- 1,5 su bardağı oda ısısında süt

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için;



-Rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayın.

Haşlanan patatesleri derin bir kapta içerisine tereyağını, sütü, tuzu ve karabiberi ekleyerek karıştırıp kenara alın.

Köfte için tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın ve küçük küçük yuvarlayıp kızartın.

Beşameli için tavaya tereyağını koyup eritin.

Eriyen yağın içerisine unu ekleyip karıştırın.

Kokusu çıkan unun üzerine sütü, tuzu ve karabiberi ekleyin.

Çırpma teliyle kaynayana kadar karıştırın.

Son olarak küçük güveçlerin alt tabanına patates püresini ekleyin.

Pürelerin üzerine köfteleri ve beşameli ekleyin.

Kaşar peynirini de ekleyip, 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Güveçte patates püreli misket köfteniz hazır. Afiyet olsun