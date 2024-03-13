İftar sofralarının en şık yemeği olacak! İşte güveçte patates püreli misket köfte tarifi...
Güveçte patates püreli misket köfte Ramazan sofralarının en şık yemeği olacak. Lezzetiyle sürekli yemek isteyeceğiniz patates püreli misket köfte tarifini sizler için hazırladık.
Ramazan ayında iftar sofralarını zenginleştiren lezzetlerden biri de güveçte patates püreli misket köfte oldu. Ağızları lezzetlendiren ve zengin misafir sofralarını şenlendiren güveçte patates püreli misket köftenin yapımını sizler için hazırladık. Yapımı oldukça basit olan güveçte patates püreli misket köfte için gerekli olanlar...
GÜVEÇTE PATATES PÜRELİ MİSKET KÖFTE
MALZEMELERİ:
Köfte için;
500 gr kıyma
1 yumurta
2 diş sarımsak
1 adet rendelenmiş soğan
Ekmek içi
Tuz, pul biber, karabiber, kimyon
1 çay kaşığı karbonat
Patates Püresi için;
- 4 adet patates
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- Yarım bardak süt
- 1 çay kaşığı tuz
- Karabiber
Beşamel için;
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 1,5 su bardağı oda ısısında süt
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için;
-Rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Patatesleri haşlayın.
Haşlanan patatesleri derin bir kapta içerisine tereyağını, sütü, tuzu ve karabiberi ekleyerek karıştırıp kenara alın.
Köfte için tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın ve küçük küçük yuvarlayıp kızartın.
Beşameli için tavaya tereyağını koyup eritin.
Eriyen yağın içerisine unu ekleyip karıştırın.
Kokusu çıkan unun üzerine sütü, tuzu ve karabiberi ekleyin.
Çırpma teliyle kaynayana kadar karıştırın.
Son olarak küçük güveçlerin alt tabanına patates püresini ekleyin.
Pürelerin üzerine köfteleri ve beşameli ekleyin.
Kaşar peynirini de ekleyip, 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Güveçte patates püreli misket köfteniz hazır. Afiyet olsun