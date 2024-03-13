Ramazan sofralarında baş köşede yer alacak! İşte Labneli Cevizli Kuru Domates Ezmesi tarifi...

13 Mart 2024 15:24 - Güncelleme : 13 Mart 2024 16:16

Ramazan sofralarında farklı bir lezzet arayanlar için hazırladığımız Labneli Cevizli Kuru Domates Ezmesi tarifi damaklarınızda muhteşem bir tat bırakacak.

BOL C VİTAMİNİ, KALSİYUM VE DEMİR KAYNAĞI

Güneşte Kurutulmuş Domates doğal C vitamini, kalsiyum ve demir kaynağıdır. Kuru domates bir insanın günlük antioksidan olarak bilinen C vitamini ihtiyacının %40'ını karşılar. Antioksidanca zengin besinler, hücreleri korumaya yardımcı olur. Böylece kanser, diyabet, kalp ve akciğer hastalıkları riskini azaltır.

LABNELİ CEVİZLİ KURU DOMATES EZMESİ İÇİN MALZEMELER (4 kişiliktir)

Hazırlama Süresi: 5 dk

- 2 yemek kaşığı Sütaş Labne

- 12 adet kuru domates (sıcak suda ya da yağda beklemiş)

- 1/2 su bardağı ceviz

- 1 diş sarımsak

- 1 tutam kekik

YAPILIŞI:

- Yağda beklemiş ve yumuşamış kuru domateslerin üzerine cevizleri ekleyip blenderdan geçirin.

- Üzerine 1 diş sarımsak, kekik ve labneyi ekleyin.

- Blenderdan geçirdiğiniz mezeyi tabağa alıp üzerini süsledikten sonra servis edebilirsiniz... 😊

TARİFTE NEDEN YAĞ VE TUZ YOK?

Yağda bekleyen domatesin yağı ve tuzu mezeye ekstradan yağ ve tuz eklemeyi gerektirmiyor. Tabi ki sizin takdirinize kalmış bir durum bu biraz daha yağlı olsun derseniz üzerine 1 çorba kaşığı kadar zeytin yağı ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız mezenin tadı tuzsuz gelmişse eğer biraz da tuz atabilirsiniz..

Afiyet olsun...